OTTAWA, ON, le 2 déc. 2024 /CNW/ - La Commission du droit du Canada (CDC) et l'Association du Barreau canadien (ABC) sont ravies d'annoncer la première bourse de journalisme CDC-ABC, une initiative novatrice conçue pour appuyer l'exploration journalistique approfondie de questions critiques et émergentes en matière de droit et de justice au Canada.

La bourse d'un an, d'une valeur de 40 000 dollars canadiens, soutient la création de projets de reportages approfondis dans les médias imprimés ou en ligne qui se concentrent sur les manières dont le droit exerce une incidence sur la vie des gens et la façonne. Cette initiative reconnaît l'importance de raconter des histoires humaines dans l'évolution du droit, ainsi que les liens profonds et importants entre le journalisme d'enquête et la recherche de vérité, de justice et d'espoir.

La CDC et l'ABC ont toutes deux un engagement profond envers l'éducation juridique publique, la réforme du droit et l'avancement du leadership éclairé sur des questions juridiques et judiciaires émergentes. En favorisant une meilleure compréhension par le public des institutions de droit, de justice et de gouvernance démocratique du Canada, la CDC et l'ABC s'attendent à ce que la bourse contribue au façonnement d'une société informée, engagée et habilitée.

Les candidatures sont maintenant ouvertes et les soumissions seront acceptées jusqu'au 17 janvier 2025. Les journalistes qui s'y intéressent sont invités à consulter l'appel de candidatures pour obtenir de plus amples renseignements sur la bourse et sur les éléments requis des soumissions.

Déclarations

« Les Canadiens ont des besoins, des idées et des aspirations en matière de justice, et ce, dans leur vie quotidienne comme dans leurs espoirs pour l'avenir. Grâce à cette bourse, la Commission du droit du Canada est ravie de collaborer avec l'Association du Barreau canadien afin de l'aider à susciter, à appuyer et à façonner la réflexion et la conversation sur des questions émergentes d'importance pour la société canadienne dans lesquelles le droit est au cœur de l'action. »

Shauna Van Praagh, présidente de la CDC

« L'Association du Barreau canadien est fière de participer à cette importante initiative. Le journalisme joue un rôle essentiel dans la démystification de notre système juridique et dans la stimulation de conversations constructives sur la justice et sur la réforme. Nous espérons que cette initiative aidera à montrer au public que la justice n'est pas un concept abstrait. Il s'agit d'une force vivante qui façonne tous les aspects de notre vie et définit qui nous sommes en tant que société. »

Lynne Vicars, présidente de l'ABC

Quelques faits

La personne sélectionnée produira une série de quatre articles originaux de long format (de 2 500 à 4 000 mots) sur des questions juridiques et judiciaires canadiennes explorant des domaines émergents et sous-estimés qui nécessitent une plus grande attention du public.

Les journalistes ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle à temps plein, basés au Canada et désireux d'approfondir leurs connaissances du système juridique et de produire des reportages complets sur des questions de droit, sont invités à poser leur candidature.

L'individu sélectionné sera informé en février 2025 afin qu'il puisse commencer le mandat de boursier ce même mois.

La valeur de la bourse est évaluée à 40 000 dollars canadiens.

canadiens. Les questions concernant la bourse ou le processus de demande doivent être envoyées à [email protected] .

À propos de la Commission du droit du Canada

La CDC est une agence indépendante vouée à l'engagement de tout le monde au Canada dans l'évolution continue et dynamique du droit.

Au sujet de l'Association du Barreau canadien

L'ABC se voue à la primauté du droit et à l'amélioration du droit et de l'administration de la justice. Elle compte quelque 40 000 avocats, avocates, notaires du Québec, professeurs, professeures de droit et étudiants, étudiantes en droit de toutes les régions du Canada.

