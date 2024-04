DALLAS, 25 avril 2024 /CNW/ - Stealth Monitoring, le chef de file nord-américain des solutions de surveillance vidéo en direct, est fier d'annoncer qu'il a reçu le prestigieux prix de « centre de surveillance de l'année » dans la catégorie des PME décerné par The Monitoring Association (TMA) lors de la remise des prix d'excellence 2024. La cérémonie, qui a eu lieu en ligne le 18 avril, souligne l'engagement de l'entreprise à l'égard d'un service exceptionnel et de l'innovation continue dans l'industrie de la sécurité.

Reconnaissance de l'excellence en matière de surveillance de la sécurité

Les prix d'excellence de TMA sont conçus pour reconnaître les approbations FM, les certifications Intertek/ETL ou les centres de surveillance homologués UL qui font preuve d'un haut niveau de professionnalisme et apportent une contribution importante à l'industrie et à leurs collectivités. Sur 32 soumissions dans cinq catégories, Stealth Monitoring s'est démarquée en tant que leader, démontrant sa détermination à favoriser l'évolution de la surveillance de la sécurité.

Surveillance vidéo en direct novatrice

Stealth Monitoring se distingue grâce à sa technologie novatrice de surveillance vidéo en direct. Contrairement aux systèmes d'alarme traditionnels qui dépendent des images enregistrées, Stealth Monitoring utilise des solutions exclusives d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour alimenter les caméras surveillées en temps réel par des professionnels de la sécurité hautement qualifiés. Cette approche permet non seulement d'améliorer l'efficacité de la sécurité, mais aussi d'améliorer la détection des menaces et de réduire les délais de réponse pour une résolution plus rapide des incidents.

Au service de milliers de clients, des immeubles d'habitation aux concessionnaires de véhicules, en passant par les centres commerciaux, les chantiers de construction, les parcs à camion, les infrastructures essentielles et plus encore, Stealth Monitoring s'engage à offrir une sécurité et une tranquillité d'esprit sans précédent. L'utilisation que fait l'entreprise de technologies de pointe et de techniques de surveillance novatrices en fait un partenaire de confiance pour protéger les précieux actifs extérieurs partout en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus comme le centre de surveillance de l'année par The Monitoring Association », a déclaré David Charney, chef de la relation client chez Stealth Monitoring. « Ce prix témoigne du travail acharné et du dévouement de l'ensemble de notre équipe. Il reflète notre engagement à mettre au point des solutions de sécurité de pointe et notre quête continue d'excellence en ce qui a trait à la protection de nos clients. Nous considérons cet honneur non seulement comme une étape importante, mais aussi comme une source de motivation pour continuer de dominer l'industrie sur le plan de l'innovation et du service. »

À propos de Stealth Monitoring

Stealth Monitoring, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, et qui exerce également des activités à Toronto, en Ontario, est le principal fournisseur de solutions de surveillance vidéo en direct en Amérique du Nord. L'entreprise se spécialise dans la surveillance vidéo proactive et intelligente qui peut améliorer les capacités de détection des menaces et contribuer à prévenir le crime avant qu'il ne survienne. Ses solutions de sécurité novatrices combinent une technologie de pointe et le renseignement humain et des processus simplifiés pour aider à prévenir efficacement la criminalité et à réduire les coûts associés au personnel de sécurité.

Avec un effectif de plus de 2 000 employés dans 40 bureaux et huit centres de vidéosurveillance redondants de pointe, son équipe surveille de façon proactive plus de 100 000 caméras chaque nuit, ce qui a pour effet de décourager plus de 50 000 activités criminelles et se traduit par plus de 1 000 arrestations et l'analyse d'environ 70 000 vidéos de clients chaque année, contribuant à assurer la sécurité des entreprises partout en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur Stealth Monitoring et les avantages de la surveillance vidéo en direct, communiquez avec nous.

