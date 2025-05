Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 22 mai 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour avril 2025.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 218 milliards de dollars à la fin du mois d'avril. L'actif a diminué de 39,6 milliards de dollars, ou 1,8 %, depuis le mois mars. Les rachats nets de fonds communs de placement se sont établis à 1,5 milliard de dollars en avril.

L'actif des FNB a atteint 546,4 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, en baisse de 0,5 milliard de dollars ou de 0,1 % par rapport à mars. Les ventes nettes de FNB ont atteint 7,2 milliards de dollars en avril.

Perspectives d'avril

En avril, les actifs des fonds communs de placement et des FNB ont enregistré leur deuxième baisse mensuelle consécutive, principalement en raison de la faiblesse des marchés boursiers et obligataires.

Les fonds communs de placement ont enregistré leurs premiers rachats nets depuis juin 2024, en raison des sorties de capitaux des fonds équilibrés, tandis que toutes les autres grandes catégories d'actif ont généré des rentrées de fonds.

Malgré la volatilité des marchés, les ventes nettes de FNB sont restées relativement solides, soutenues par des rentrées de fonds de 4,9 milliards de dollars dans les FNB d'actions; dans cette catégorie, les trois quarts des ventes nettes ont été dirigés vers des fonds mondiaux et internationaux.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2025 Mars 2025 Avr. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés (2 574) (1 731) (3 480) (3 170) (11 553) Actions 372 (3 384) 450 (5 351) 1 893 Obligations 73 2 766 349 9 249 7 505 Spécialisés 438 974 720 5 346 2 687 Total des fonds à long terme (1 693) (1 375) (1 961) 6 074 532 Total des fonds du marché monétaire 201 2 636 (433) 5 791 (281) Total (1 492) 1 261 (2 394) 11 865 251

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2025 Mars 2025 Avr. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 984,7 1 003,1 917,4 997,8 Actions 834,4 853,9 766,0 868,4 Obligations 294,0 295,5 247,9 281,8 Spécialisés 42,4 42,3 30,8 37,8 Total des fonds à long terme 2 155,4 2 194,8 1 962,1 2 185,8 Total des fonds du marché monétaire 62,7 62,9 51,4 56,9 Total 2 218,2 2 257,8 2 013,5 2 242,6

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2025 Mars 2025 Avr. 2024 Cumul de 2025 Cumul de 2024 Fonds à long terme









Équilibrés 629 628 362 2 753 1 642 Actions 4 864 6 440 4 032 20 120 13 383 Obligations 104 4 048 1 734 8 934 3 964 Spécialisés 737 641 82 3 002 (352) Total des fonds à long terme 6 334 11 756 6 209 34 809 18 637 Total des fonds du marché monétaire 888 2 109 (747) 5 110 (553) Total 7 222 13 865 5 461 39 919 18 084

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2025 Mars 2025 Avr. 2024 Déc. 2024 Fonds à long terme







Équilibrés 25,9 25,5 17,3 23,3 Actions 337,0 338,9 259,4 326,9 Obligations 125,8 126,6 95,9 116,7 Spécialisés 24,9 23,6 16,1 22,7 Total des fonds à long terme 513,5 514,7 388,7 489,6 Total des fonds du marché monétaire 32,9 32,2 24,9 28,0 Total 546,4 546,8 413,5 517,6

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association, anciennement l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), est maintenant le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs et les marchés de capitaux canadiens. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

