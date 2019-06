Statistiques du Groupe TMX sur le financement par actions en mai 2019

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 juin 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mai 2019.

En mai 2019, la TSX a accueilli 14 nouveaux émetteurs, comparativement à 3 le mois précédent et à 23 en mai 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 10 fonds négociés en bourse (FNB), 2 sociétés du secteur des sciences de la vie, 1 société minière et 1 société immobilière. Le total du financement réuni en mai 2019 est en baisse de 14 % par rapport au mois précédent et de 25 % par rapport à mai 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mai 2019 s'est établi à 42, comparativement à 33 le mois précédent et à 65 en mai 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En mai 2019, la TSXV a accueilli 9 nouveaux émetteurs, comparativement à 10 le mois précédent et à 13 en mai 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 7 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, 1 société minière et 1 société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en mai 2019 est en baisse de 22% par rapport au mois précédent et de 48 % par rapport à mai 2018. Le nombre de financements s'est établi à 126 en mai 2019, comparativement à 133 le mois précédent et à 117 en mai 2018.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour mai 2019 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Mai 2019 Avril 2019 Mai 2018 Émetteurs inscrits 1 565 1 555 1 515 Nouveaux émetteurs inscrits 14 3 23 PAPE 10 0 20 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 3 2 3 Émissions inscrites 2 207 2 196 2 165 Financement réuni dans le cadre de PAPE 32 500 050 $ 0 $ 381 533 445 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 464 830 951 $ 1 437 217 936 $ 1 075 709 594 $ Financement supplémentaire 335 342 325 $ 692 501 529 $ 995 500 225 $ Total du financement réuni 1 832 673 326 $ 2 129 719 465 $ 2 452 743 264 $ Nombre total d'opérations de financement 42 33 65 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 982 772 458 470 $ 3 075 709 072 762 $ 2 949 517 736 319 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 69 65 +6,2 PAPE 58 58 0,0 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 9 4 +125,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 586 679 310 $ 1 445 363 758 $ -59,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 7 353 594 431 $ 6 491 256 147 $ +13,3 Financement supplémentaire 2 245 094 654 $ 4 702 744 645 $ -52,3 Total du financement réuni 10 185 368 395 $ 12 639 364 550 $ -19,4 Nombre total d'opérations de financement 204 238 -14,3 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 982 772 458 470 $ 2 949 517 736 319 $ +1,1

Bourse de croissance TSX **



Mai 2019 Avril 2019 Mai 2018 Émetteurs inscrits 1 948 1 951 1 979 Nouveaux émetteurs inscrits 9 10 13 PAPE 8 9 10 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 3 2 3 Émissions inscrites 2 033 2 034 2 061 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 104 200 $ 11 031 206 $ 3 317 400 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 110 422 593 $ 119 083 744 $ 152 925 145 $ Financement supplémentaire 227 442 834 $ 309 357 280 $ 493 125 281 $ Total du financement réuni 340 969 627 $ 439 472 230 $ 649 367 826 $ Nombre total d'opérations de financement 126 133 117 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 49 236 066 533 $ 50 693 125 592 $ 51 968 199 061 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 36 53 -32,1 PAPE 33 40 -17,5 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 9 4 +125,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 31 408 756 $ 18 265 920 $ +72,0 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 376 491 361 $ 1 117 423 747 $ -66,3 Financement supplémentaire 1 188 825 592 $ 2 467 106 275 $ -51,8 Total du financement réuni 1 596 725 709 $ 3 602 795 942 $ -55,7 Nombre total d'opérations de financement 560 722 -22,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 49 236 066 533 $ 51 968 199 061 $ -5,3

* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés.

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mai 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Fonds de couverture à rendement absolu AccelerateFonds alternatif d'indicateurs canadiens améliorés Accelerate HDGE Fonds alternatif d'indicateurs canadiens améliorés Accelerate ATSX Fonds alpha de capital-investissement Accelerate ALFA FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana Haussier quotidien 2x HMJU FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana à rendement inverse HMJI Charlotte's Web Holdings, Inc. CWEB Global Atomic Corporation GLO FNB Horizons Indice uranium mondial HURA Fonds de placement immobilier PRO PRV.UN Purpose Enhanced Premium Yield Fund ETF PAYF FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD TGED FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD TEC FNB à faible volatilité systématique d'actions internationales TD TILV Zenabis Global Inc. ZENA

Bourse de croissance TSX





Nom de l'émetteur Symbole Amwolf Capital Corp. AMW.P Buzbuz Capital Corp. BZBZ.P Castlecap Capital Inc. CSTL.P CE Brands Inc. CEBI.P Medcolcanna Organics Inc. MCCN Shooting Star Acquisition Corp. SSSS.P Stuhini Exploration Ltd. STU Valdy Investments Ltd. VLDY.P Woodbridge Ventures Inc. WOOD.P

