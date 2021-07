Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juin 2021.

En juin 2021, la TSX a accueilli 25 nouveaux émetteurs, comparativement à 13 le mois précédent et à 24 en juin 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 11 fonds négociés en bourse, 2 sociétés du secteur des technologies propres, 4 sociétés du secteur des technologies, 2 sociétés du secteur des services financiers, 2 sociétés du secteur des produits et services destinés aux consommateurs, 2 sociétés du secteur des sciences de la vie et 2 sociétés d'investissement à capital fixe. Le total du financement réuni en juin 2021 est en hausse de 59 % par rapport au mois précédent et en hausse de 23 % par rapport à juin 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2021 s'est établi à 58, comparativement à 52 le mois précédent et à 57 en juin 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En juin 2021, la TSXV a accueilli 21 nouveaux émetteurs, comparativement à 11 le mois précédent et à 5 en juin 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 13 sociétés de capital de démarrage, 2 sociétés du secteur des technologies propres, 3 sociétés du secteur minier, 1 société du secteur des produits et services destinés aux consommateurs, 1 société du secteur des sciences de la vie et 1 société du secteur des services publics et pipelines. Le total du financement réuni en juin 2021 est en hausse de 23 % par rapport au mois précédent et de 81 % par rapport à juin 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2021 s'est établi à 158, comparativement à 116 le mois précédent et à 164 en juin 2020.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juin 2021 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Émetteurs inscrits 1 709 1 692 1 614 Nouveaux émetteurs inscrits 25 13 24 PAPE 17 10 19 Émetteurs provenant de la TSXV 4 1 1 Émissions inscrites 2 365 2 354 2 267 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 568 649 390 $ 1 462 245 989 $ 96 282 096 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 2 274 687 419 $ 755 348 094 $ 3 159 603 330 $ Financement supplémentaire 172 876 564 $ 306 881 116 $ 0 $ Total du financement réuni 4 016 213 373 $ 2 524 475 199 $ 3 255 885 426 $ Nombre total d'opérations de

financement 58 52 57 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 988 385 475 117 $ 3 911 420 732 114 $ 2 926 976 636 623 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 127 91 +39,6 PAPE 95 79 +20,3 Émetteurs provenant de la TSXV 19 7 +171,4 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 7 170 057 455 $ 3 373 191 667 $ +112,6 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 18 076 433 148 $ 10 789 998 175 $ +67,5 Financement supplémentaire 3 089 000 247 $ 913 865 068 $ +238,0 Total du financement réuni 28 335 490 850 $ 15 077 054 910 $ +87,9 Nombre total d'opérations de

financement 374 272 +37,5 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 988 385 475 117 $ 2 926 976 636 623 $ +36,3

Bourse de croissance TSX **



Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Émetteurs inscrits 1 892 1 880 1 919 Nouveaux émetteurs inscrits 21 11 5 PAPE 14 8 3 Émetteurs passés à la TSX 4 1 1 Émissions inscrites 1 994 1 983 2 001 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 20 055 100 $ 6 655 000 $ 1 075 000 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 253 801 512 $ 235 246 536 $ 99 747 189 $ Financement supplémentaire 758 213 481 $ 597 826 318 $ 469 028 140 $ Total du financement réuni 1 032 070 093 $ 839 727 854 $ 569 850 329 $ Nombre total d'opérations de

financement 158 116 164 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 101 070 642 734 $ 100 228 113 238 $ 50 659 689 368 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 71 25 +184 PAPE 44 17 +158,8 Émetteurs passés à la TSX 19 7 +171,4 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 151 549 918 $ 56 480 390 $ +168,3 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 2 032 661 367 $ 574 791 068 $ +253,6 Financement supplémentaire 4 174 839 992 $ 1 523 882 042 $ +174,0 Total du financement réuni 6 359 051 277 $ 2 155 153 500 $ +195,1 Nombre total d'opérations de

financement 959 715 +34,1 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 101 070 642 734 $ 50 659 689 368 $ +99,5



** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).



(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué

sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature

financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs

ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juin 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Anaergia Inc. ANRG Fonds alternatif Arrow EC avantage revenu RATE Blackline Safety Corp. BLN BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations ZACE Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. BAMR FNB actif marchés émergents Dynamique DXEM FNB actif évolution énergétique Dynamique DXET Field Trip Health Ltd. FTRP FNB actif d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine FBGO FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge FCII FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge FCSI FNB Horizons Indice mondial de l'hydrogène HYDR FNB Horizons Indice mondial des producteurs de lithium HLIT FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs CHPS et CHPS.U FNB Horizons Indice S&P obligations vertes HGGB Produits Pharmaceutiques Medexus MDP MediaValet Inc. MVP Nano One Materials Corp. NANO Pet Valu Holdings Ltd. PET Fonds d'opportunités de revenu tactique PIMCO PTO.UN Softchoice Corporation SFTC Stack Capital Group Inc, STCK Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être AGR.UN VerticalScope Holdings Inc. FORA Vintage Wine Estates, Inc. VWE.U

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Aardvark Capital Corp. ACCA.P Aumento Capital IX Corp. AUIX.P Badger Capital Corp. YVR.P Brachium2 Capital Corp. BRCB.P Cielo Waste Solutions Corp. CMC Column Capital Corp. CPC.P ECC Ventures 3 Corp. ECCT.P ECC Ventures 4 Corp. ECCF.P Fairchild Gold Corp. FAIR General Assembly Holdings Limited GA Gravitas II Capital Corp. GII.P Just Energy Group Inc. JE Kovo Healthtech Corporation KOVO Magen Ventures I Inc. MAGN.P Meed Growth Corp. MEED.P Next Hydrogen Solutions Inc. NXH Rex Resources Corp. OWN Rise Capital Corp. RSE.P Sleeping Giant Capital Corp. SSX.P Tier One Silver Inc. TSLV Toronto Cleantech Capital Inc. YAY.P

