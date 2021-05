Statistiques du Groupe TMX sur le financement par actions en avril 2021

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 mai 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'avril 2021.

En avril 2021, la TSX a accueilli 18 nouveaux émetteurs, comparativement à 27 le mois précédent et à 6 en avril 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 11 fonds négocié en bourse, 2 sociétés du secteur des produits destinés aux consommateurs, 1 société du secteur minier, 1 société du secteur des sciences de la vie, 2 sociétés du secteur des technologies et 1 société du secteur des technologies propres. Le total du financement réuni en avril 2021 est en baisse de 17 % par rapport au mois précédent et en hausse de 938 % par rapport à avril 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2021 s'est établi à 59, comparativement à 81 le mois précédent et à 18 en avril 2020.

En avril 2021, la TSXV a accueilli 17 nouveaux émetteurs, comparativement à 9 le mois précédent et à 1 en avril 2020. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 7 sociétés de capital de démarrage, 6 sociétés du secteur minier, 1 société du secteur des sciences de la vie, 1 société du secteur des technologies, 1 société du secteur des technologies propres et 1 société du secteur des services financiers. Le total du financement réuni en avril 2021 est en baisse de 33 % par rapport au mois précédent et en hausse de 596 % par rapport à avril 2020. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2021 s'est établi à 161, comparativement à 192 le mois précédent et à 80 en avril 2020.

Bourse de Toronto



Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020 Émetteurs inscrits 1 692 1 690 1 599 Nouveaux émetteurs inscrits 18 27 6 PAPE 13 24 5 Émetteurs provenant de la TSXV 2 2 1 Émissions inscrites 2 354 2 349 2 250 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 647 263 350 $ 920 685 150 $ 31 935 921 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 2 372 050 220 $ 4 345 754 876 $ 437 401 403 $ Financement supplémentaire 1 850 599 755 $ 597 128 000 $ 0 $ Total du financement réuni 4 869 913 325 $ 5 863 568 026 $ 469 337 324 $ Nombre total d'opérations de

financement 59 81 18 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 772 417 327 158 $ 3 675 099 475 534 $ 2 798 104 415 577 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 89 55 +61,8 PAPE 68 49 +38,8 Émetteurs provenant de la TSXV 14 5 +180,0 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 4 139 162 076 $ 3 253 919 171 $ +27,2 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 15 046 397 635 $ 4 407 044 453 $ +241,4 Financement supplémentaire 2 609 242 567 $ 913 865 068 $ +185,5 Total du financement réuni 21 794 802 278 $ 8 574 828 692 $ +154,2 Nombre total d'opérations de

financement 264 161 +64,0 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 772 417 327 158 $ 2 798 104 415 577 $ +34,8

Bourse de croissance TSX **



Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020 Émetteurs inscrits 1 895 1 888 1 920 Nouveaux émetteurs inscrits 17 9 1 PAPE 9 4 0 Émetteurs passés à la TSX 2 2 1 Émissions inscrites 1 997 1 987 2 001 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 7 082 065 $ 89 557 553 $ 0 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 374 503 710 $ 542 958 827 $ 0 $ Financement supplémentaire 620 899 717 $ 853 833 204 $ 143 978 370 $ Total du financement réuni 1 002 485 492 $ 1 486 349 584 $ 143 978 370 $ Nombre total d'opérations de

financement 161 192 80 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 95 040 051 259 $ 91 289 533 618 $ 38 944 963 263 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 39 15 +160,0 PAPE 22 12 +83,3 Émetteurs passés à la TSX 14 5 +180,0 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 124 839 818 $ 54 488 250 $ +129,1 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 1 543 613 319 $ 380 232 379 $ +306,0 Financement supplémentaire 2 818 800 193 $ 811 061 240 $ +247,5 Total du financement réuni 4 487 253 330 $ 1 245 781 869 $ +260,2 Nombre total d'opérations de

financement 685 433 +58,2 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 95 040 051 259 $ 38 944 963 263 $ +144,0

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en avril 2021 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB 3iQ CoinShares Bitcoin BTCQ et BTCQ.U FNB 3iQ CoinShares Ether ETHQ et ETHQ.U Auxly Cannabis Group Inc. XLY FNB BetaPro bitcoin HBIT et HBIT.U FNB BetaPro bitcoin inverse BITI et BITI.U FNB Ethereum CI Galaxy ETHX.B et ETHX.U FNB Ether ETHR Freshlocal Solutions Inc. LOCL FNB Harvest Space Innovation Index ORBT FNB Horizons Technologie BBIG mondiale BBIG et BBIG.U i-80 Gold Corp. IAU Intercure Ltd. INCR.U MDA Ltd. MDA FNB d'ethers Purpose ETHH Fonds mondial d'occasions liées au climat Purpose CLMT Taiga Motors Corporation TAIG FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD TDOC Thinkific Labs Inc. THNC

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Aim6 Ventures Inc. AIMF.P Anacott Acquisition Corporation AAC.P Apolo IV Acquisition Corp. AIV.P Cannara Biotech Inc. LOVE Germinate Capital Ltd. GCAP.P Goldplay Mining Inc. AUC Great Bear Royalties Corp. GBRR Just Kitchen Holdings Corp. JK K.B. Recycling Industries Ltd. AKMY Monumental Gold Corp. MGLD New Target Mining Corp. NEW Nobel29 Resources Corp. NBLC Pivotal Financial Corp. PIV.P POCML 6 Inc. POCC.P Rider 2 Investment Capital Corp. RIDR.P Sierra Madre Gold and Silver Ltd. SM SRHI Inc. SRHI

