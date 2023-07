Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX et Bourse de Montréal

TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de juin 2023 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Juin 2023 Mai 2023 Juin 2022 Volume 9 605 849 030 9 888 261 184 13 655 255 428 Valeur 221 976 706 888 $ 221 567 062 476 $ 279 773 598 903 $ Opérations 19 199 877 21 629 961 28 013 503







Moyennes quotidiennes





Volume 436,6 M 449,5 M 620,7 M Valeur 10 089,9 M$ 10 071,2 M$ 12 717,0 M$ Opérations 872 722 983 180 1 273 341

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 65 105 871 651 83 876 061 092 -22,4 Valeur 1 403 679 190 995 $ 1 697 342 570 338 $ -17,3 Opérations 131 910 476 174 822 811 -24,5







Moyennes quotidiennes





Volume 516,7 M 671,0 M -23,0 Valeur 11 140,3 M$ 13 578,7 M$ -18,0 Opérations 1 046 909 1 398 582 -25,1

Bourse de Toronto



Juin 2023 Mai 2023 Juin 2022 Volume 6 532 143 964 6 735 441 125 9 426 184 386 Valeur 207 871 503 191 $ 205 419 188 606 $ 256 543 319 188 $ Opérations 16 909 227 19 105 955 24 475 427 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 155,29 19 572,24 18 861,36







Moyennes quotidiennes





Volume 296,9 M 306,2 M 428,5 M Valeur 9 448,7 M$ 9 337,2 M$ 11 661,1 M$ Opérations 768 601 868 453 1 112 519

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 43 898 186 006 54 965 024 462 -20,1 Valeur 1 315 024 107 137 $ 1 537 892 093 174 $ -14,5 Opérations 117 242 634 150 461 087 -22,1







Moyennes quotidiennes





Volume 348,4 M 439,7 M -20,8 Valeur 10 436,7 M$ 12 303,1 M$ -15,2 Opérations 930 497 1 203 689 -22,7

Bourse de croissance TSX *



Juin 2023 Mai 2023 Juin 2022 Volume 2 195 448 204 2 210 361 070 2 749 769 754 Valeur 992 137 764 $ 981 177 418 $ 1 208 084 270 $ Opérations 606 804 625 694 797 826 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 621,33 595,82 617,26







Moyennes quotidiennes





Volume 99,8 M 100,5 M 125,0 M Valeur 45,1 M$ 44,6 M$ 54,9 M$ Opérations 27 582 28 441 36 265

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 15 377 878 869 19 455 957 798 -21,0 Valeur 7 502 510 783 $ 11 603 414 261 $ -35,3 Opérations 4 318 253 7 081 238 -39,0







Moyennes quotidiennes





Volume 122,0 M 155,6 M -21,6 Valeur 59,5 M$ 92,8 M$ -35,0 Opérations 34 272 56 650 -39,5

Bourse Alpha TSX



Juin 2023 Mai 2023 Juin 2022 Volume 878 256 862 942 458 989 1 479 301 288 Valeur 13 113 065 933 $ 15 166 696 452 $ 22 022 195 445 $ Opérations 1 683 846 1 898 312 2 740 250







Moyennes quotidiennes





Volume 39,9 M 42,8 M 67,2 M Valeur 596,0 M$ 689,4 M$ 1 001,0 M$ Opérations 76 538 86 287 124 557

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume 5 829 806 776 9 455 078 832 -38,3 Valeur 81 152 573 075 $ 147 847 062 903 $ -45.1 Opérations 10 349 589 17 280 486 -40,1







Moyennes quotidiennes





Volume 46,3 M 75,6 M -38,8 Valeur 644,1 M$ 1 182,8 M$ -45,5 Opérations 82 140 138 244 -40,6

Bourse de Montréal



Juin 2023 Mai 2023 Juin 2022 Volume de dérivés (contrats) 14 614 312 15 324 699 13 669 647 Intérêt en cours (contrats) 14 689 544 14 486 487 12 535 882

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Volume (contrats) 85 458 660 75 764 445 +12,8 Intérêt en cours (contrats) 14 689 544 12 535 882 +17,2

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 30 juin 2023. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de juin aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 671-1704, [email protected]