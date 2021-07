La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal

TORONTO, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de juin 2021 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Volume 14 728 996 140 15 192 641 674 17 529 266 123 Valeur 245 667 670 923 $ 228 103 038 801 $ 229 085 207 892 $ Opérations 28 095 571 27 710 409 30 742 390







Moyennes quotidiennes





Volume 669,5 M 759,6 M 796,8 M Valeur 11 166,7 M$ 11 405,2 M$ 10 413,0 M$ Opérations 1 277 071 1 385 520 1 397 381

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 113 604 336 023 96 842 938 444 +17,3 Valeur 1 479 087 453 686 $ 1 345 999 785 554 $ +9,9 Opérations 185 868 621 197 374 644 -5,8







Moyennes quotidiennes





Volume 908,8 M 768,6 M +18,2 Valeur 11 832,7 M$ 10 682,5 M$ +10,8 Opérations 1 486 949 1 566 465 -5,1

Bourse de Toronto



Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Volume 8 507 070 106 8 535 291 890 11 383 756 205 Valeur 220 588 313 705 $ 203 950 853 880 $ 208 785 719 740 $ Opérations 23 269 137 22 794 797 26 741 333 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 165,58 19 730,99 15 515,22







Moyennes quotidiennes





Volume 386,7 M 426,8 M 517,4 M Valeur 10 026,7 M$ 10 197,5 M$ 9 490,3 M$ Opérations 1 057 688 1 139 740 1 215 515

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 58 256 241 690 65 220 672 083 -10,7 Valeur 1 312 682 375 137 $ 1 217 622 133 935 $ +7,8 Opérations 151 164 221 173 183 936 -12,7







Moyennes quotidiennes





Volume 466,0 M 517,6 M -10,0 Valeur 10 501,5 M$ 9 663,7 M$ +8,7 Opérations 1 209 314 1 374 476 -12,0

Bourse de croissance TSX *



Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Volume 4 455 865 035 4 899 225 877 4 449 927 469 Valeur 3 152 915 428 $ 3 504 562 847 $ 1 740 469 357 $ Opérations 1 835 683 2 072 364 898 516 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 960,69 968,63 620,13







Moyennes quotidiennes





Volume 202,5 M 245,0 M 202,3 M Valeur 143,3 M$ 175,2 M$ 79,1 M$ Opérations 83 440 103 618 40 842

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 42 096 685 535 22 353 418 056 +88,3 Valeur 28 709 162 453 $ 7 459 505 290 $ +284,9 Opérations 16 241 297 4 099 797 +296,1







Moyennes quotidiennes





Volume 336,8 M 177,4 M +89,8 Valeur 229,7 M$ 59,2 M$ +287,9 Opérations 129 930 32 538 +299,3

Bourse Alpha TSX



Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Volume 1 766 060 999 1 758 123 907 1 695 582 449 Valeur 21 926 441 790 $ 20 647 622 074 $ 18 559 018 795 $ Opérations 2 990 751 2 843 248 3 102 541







Moyennes quotidiennes





Volume 80,3 M 87,9 M 77,1 M Valeur 996,7 M$ 1 032,4 M$ 843,6 M$ Opérations 135 943 142 162 141 025

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume 13 251 408 798 9 268 848 305 +43,0 Valeur 137 695 916 096 $ 120 918 146 329 $ +13,9 Opérations 18 463 103 20 090 911 -8,1







Moyennes quotidiennes





Volume 106,0 M 73,6 M +44,1 Valeur 1 101,6 M$ 959,7 M$ +14,8 Opérations 147 705 159 452 -7,4

Bourse de Montréal



Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Volume (contrats dérivés) 13 053 388 12 842 349 10 585 226 Intérêt en cours (contrats) 10 037 006 9 679 818 8 171 302

Cumul depuis le début de l'exercice



2021 2020 Variation (%) Volume (contrats) 74 148 813 66 258 003 +11,9 Intérêt en cours (contrats) 13 053 388 10 585 226 +23,3

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 30 juin 2021. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de juin aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

