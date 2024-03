Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX, Alpha-X et Alpha DRK, et Bourse de Montréal

TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de février 2024 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha), y compris Alpha-X et Alpha DRK, et la Bourse de Montréal (MX).

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Février 2024 Janvier 2024 Février 2023 Volume 9 762 103 319 10 177 922 146 10 810 762 099 Valeur 219 032 511 606 $ 222 420 078 291 $ 220 047 947 261 $ Opérations 19 657 176 20 033 674 21 620 497







Moyennes quotidiennes





Volume 488,1 M 462,6 M 569,0 M Valeur 10 951,6 M$ 10 110,0 M$ 11 581,5 M$ Opérations 982 859 910 622 1 137 921

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Volume 19 940 025 465 22 376 912 466 -10,9 Valeur 441 452 589 897 $ 451 543 440 976 $ -2,2 Opérations 39 690 850 43 990 405 -9,8







Moyennes quotidiennes





Volume 474,8 M 559,4 M -15,1 Valeur 10 510,8 M$ 11 288,6 M$ -6,9 Opérations 945 020 1 099 760 -14,1

Bourse de Toronto



Février 2024 Janvier 2024 Février 2023 Volume 6 506 757 620 6 406 200 909 7 257 261 904 Valeur 202 854 053 583 $ 206 341 996 304 $ 206 467 086 217 $ Opérations 17 309 874 17 562 735 19 305 042 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 21 363,61 21 021,88 20 221,19







Moyennes quotidiennes





Volume 325,3 M 291,2 M 382,0 M Valeur 10 142,7 M$ 9 379,2 M$ 10 866,7 M$ Opérations 865 494 798 306 1 016 055

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Volume 12 912 958 529 14 765 000 916 -12,5 Valeur 409 196 049 887 $ 425 000 474 559 $ -3,7 Opérations 34 872 609 39 329 406 -11,3







Moyennes quotidiennes





Volume 307,5 M 369,1 M -16,7 Valeur 9 742,8 M$ 10 625,0 M$ -8,3 Opérations 830 300 983 235 -15,6

Bourse de croissance TSX *



Février 2024 Janvier 2024 Février 2023 Volume 2 318 692 951 2 693 678 060 2 595 896 341 Valeur 1 033 090 040 $ 1 131 818 001 $ 1 298 245 012 $ Opérations 584 681 685 965 734 177 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 560,11 550,36 630,46







Moyennes quotidiennes





Volume 115,9 M 122,4 M 136,6 M Valeur 51,7 M$ 51,4 M$ 68,3 M$ Opérations 29 234 31 180 38 641

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Volume 5 012 371 011 5 632 616 212 -11,0 Valeur 2 164 908 041 $ 2 694 723 429 $ -19,7 Opérations 1 270 646 1 572 013 -19,2







Moyennes quotidiennes





Volume 119,3 M 140,8 M -15,2 Valeur 51,5 M$ 67,4 M$ -23,5 Opérations 30 253 39 300 -23,0

Bourse Alpha TSX



Février 2024 Janvier 2024 Février 2023 Volume 934 560 052 1 075 655 999 957 603 854 Valeur 15 076 313 045 $ 14 879 936 631 $ 12 282 616 032 $ Opérations 1 749 588 1 772 754 1 581 278







Moyennes quotidiennes





Volume 46,7 M 48,9 M 50,4 M Valeur 753,8 M$ 676,4 M$ 646,5 M$ Opérations 87 479 80 580 83 225

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Volume 2 010 216 051 1 979 295 338 +1,6 Valeur 29 956 249 676 $ 23 848 242 988 $ +25,6 Opérations 3 522 342 3 088 986 +14,0







Moyennes quotidiennes





Volume 47,9 M 49,5 M -3,3 Valeur 713,2 M$ 596,2 M$ +19,6 Opérations 83 865 77 225 +8,6

Alpha-X et Alpha DRK **



Février 2024 Janvier 2024 Février 2023 Volume 2 092 696 2 387 178 S. o. Valeur 69 054 938 $ 66 327 355 $

Opérations 13 033 12 220









Moyennes quotidiennes





Volume 0,1 M 0,1 M S. o. Valeur 3,5 M$ 3,0 M$

Opérations 652 555



Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Volume 4 479 874 S. o. S. o. Valeur 135 382 293 $



Opérations 25 253











Moyennes quotidiennes





Volume 0,1 M S. o. S. o. Valeur 3,2 M$



Opérations 601





Bourse de Montréal



Février 2024 Janvier 2024 Février 2024 Volume de dérivés (contrats) 15 047 268 13 790 239 14 329 703 Intérêt en cours (contrats) 16 178 362 15 351 265 13 841 465

Cumul depuis le début de l'exercice



2024 2023 Variation (%) Volume (contrats) 28 837 507 26 644 071 +8,2 Intérêt en cours (contrats) 16 178 362 13 841 465 +16,9

* Comprend NEX

** La négociation sur Alpha-X et Alpha DRK a commencé le 6 novembre 2023.

Toutes les données sont en date du 29 février 2024. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de négociation, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de février aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX Inc. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , la Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés , TMX Trayport et TMX VettaFi , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 671-1704, [email protected]