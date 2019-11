Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour octobre 2019

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'octobre 2019.

En octobre 2019, la TSX a accueilli huit nouveaux émetteurs, comparativement à 14 le mois précédent et à 14 en octobre 2018. Les nouvelles inscriptions comptent quatre fonds négociés en bourse, deux sociétés minières et deux sociétés technologiques. Le total du financement réuni en octobre 2019 est en baisse de 17 % par rapport au mois précédent et en hausse de 26 % par rapport à octobre 2018. Le nombre total d'opérations de financement en octobre 2019 s'est établi à 52, comparativement à 37 le mois précédent et à 44 en octobre 2018.

En octobre 2019, la TSX a accueilli sept nouveaux émetteurs, comparativement à trois le mois précédent et à 14 en octobre 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte trois sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, trois sociétés minières et une société pétrolière et gazière. Le total du financement réuni en octobre 2019 est en baisse de 15 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 4 % par rapport à octobre 2018. Le nombre total d'opérations de financement en octobre 2019 s'est établi à 119, comparativement à 117 le mois précédent et à 144 en octobre 2018.

Bourse de Toronto



Octobre 2019 Septembre 2019 Octobre 2018 Émetteurs inscrits 1 572 1 574 1 537 Nouveaux émetteurs inscrits 8 14 14 PAPE 5 12 11 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 3 2 1 Émissions inscrites 2 231 2 222 2 187 Financement réuni dans le cadre de PAPE 86 250 000 $ 58 500 010 $ 333 563 316 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 624 043 578 $ 2 075 618 858 $ 927 089 976 $ Financement supplémentaire 479 722 671 $ 515 258 250 $ 480 736 563 $ Total du financement réuni 2 190 016 249 $ 2 649 377 118 $ 1 741 389 855 $ Nombre total d'opérations de financement 52 37 44 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 066 191 363 583 $ 3 088 178 818 647 $ 2 772 794 343 795 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 115 118 -2,5 PAPE 91 101 -9,9 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 20 10 +100,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 280 314 320 $ 2 681 532 179 $ -52,3 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 16 354 291 030 $ 15 468 658 391 $ +5,7 Financement supplémentaire 5 256 755 852 $ 8 107 554 304 $ -35,2 Total du financement réuni 22 891 361 202 $ 26 257 744 874 $ -12,8 Nombre total d'opérations de financement 428 444 -3,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 3 066 191 363 583 $ 2 772 794 343 795 $ +10,6

Bourse de croissance TSX **



Octobre 2019 Septembre 2019 Octobre 2018 Émetteurs inscrits 1 934 1 935 1 976 Nouveaux émetteurs inscrits 7 3 14 PAPE 5 2 13 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 3 2 1 Émissions inscrites 2 022 2 023 2 065 Financement réuni dans le cadre de PAPE 6 860 000 $ 400 000 $ 8 726 650 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 35 262 886 $ 252 582 750 $ 135 409 374 $ Financement supplémentaire 370 305 349 $ 234 625 079 $ 283 220 644 $ Total du financement réuni 412 428 235 $ 487 607 829 $ 427 356 668 $ Nombre total d'opérations de financement 119 117 144 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 42 965 146 639 $ 44 738 233 741 $ 50 061 546 035 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 73 113 -35,4 PAPE 61 85 -28,2 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 20 10 +100,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 52 971 709 $ 58 436 312 $ -9,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 1 000 446 370 $ 1 838 813 077 $ -45,6 Financement supplémentaire 2 567 343 771 $ 4 191 644 058 $ -38,8 Total du financement réuni 3 620 761 850 $ 6 088 893 447 $ -40,5 Nombre total d'opérations de financement 1 143 1 328 -13,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 42 965 146 639 $ 50 061 546 035 $ -14,2



* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE)

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en octobre 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. - couv. $CAN AGFiQ QBTL FNB Revenu de dividendes É.-U. - pos. longues/courtes - couv. $CAN AGFiQ QUDV Ascot Resources Ltd AOT Calibre Mining Corp CXB Docebo Inc DCBO Hut 8 Mining Corp HUT FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie QEBL FNB de revenu fixe sans contraintes BNI NUBF

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Artemis Gold Inc ARTG Eagle Energy Inc EGL Evergold Corp EVER Genesis Acquisition Corp REBL.P Jessy Ventures Corp SARG.P Kanadario Gold Inc KANA Mithrandir Capital Corp GMER.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

