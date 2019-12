Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour novembre 2019

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de novembre 2019.

En novembre 2019, la TSX a accueilli 16 nouveaux émetteurs, comparativement à 8 le mois précédent et à 9 en novembre 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 13 fonds négociés en bourse (FNB), 1 société d'investissement à capital fixe, 1 société de services financiers et 1 société minière. Le total du financement réuni en novembre 2019 est en baisse de 66 % par rapport au mois précédent et en baisse de 88 % par rapport à novembre 2018. Le nombre total d'opérations de financement en novembre 2019 s'est établi à 31, comparativement à 52 le mois précédent et à 37 en novembre 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En novembre 2019, la TSXV a accueilli 4 nouveaux émetteurs, comparativement à 7 le mois précédent et à 13 en novembre 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et deux sociétés minières. Le total du financement réuni en novembre 2019 est en baisse de 46 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 58 % par rapport à novembre 2018. Le nombre total d'opérations de financement en novembre 2019 s'est établi à 83, comparativement à 119 le mois précédent et à 124 en novembre 2018.

On peut consulter les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour le mois de novembre 2019 au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Novembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2018 Émetteurs inscrits 1 578 1 572 1 533 Nouveaux émetteurs inscrits 16 8 9 PAPE 14 5 6 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 1 3 2 Émissions inscrites 2 231 2 231 2 187 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 126 750 000 $ 86 250 000 $ 26 758 150 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 452 684 547 $ 1 624 043 578 $ 5 840 059 550 $ Financement supplémentaire 169 770 594 $ 479 722 671 $ 616 899 050 $ Total du financement réuni 749 205 141 $ 2 190 016 249 $ 6 483 716 750 $ Nombre total d'opérations de

financement 31 52 37 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 165 392 631 069 $ 3 066 191 363 583 $ 2 793 650 780 769 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 131 127 +3,1 PAPE 105 107 -1,9 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 21 12 +75,0 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 407 064 320 $ 2 708 290 329 $ -48,0 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 16 806 975 577 $ 21 308 717 941 $ -21,1 Financement supplémentaire 5 426 526 446 $ 8 724 453 354 $ -37,8 Total du financement réuni 23 640 566 343 $ 32 741 461 624 $ -27,8 Nombre total d'opérations de

financement 459 481 -4,6 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 3 165 392 631 069 $ 2 793 650 780 769 $ +13,3

Bourse de croissance TSX **



Novembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2018 Émetteurs inscrits 1 933 1 934 1 979 Nouveaux émetteurs inscrits 4 7 13 PAPE 2 5 12 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 1 3 2 Émissions inscrites 2 021 2 022 2 072 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 520 000 $ 6 860 000 $ 4 636 300 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 31 251 750 $ 35 262 886 $ 147 442 055 $ Financement supplémentaire 192 290 131 $ 370 305 349 $ 384 881 101 $ Total du financement réuni 224 061 881 $ 412 428 235 $ 536 959 456 $ Nombre total d'opérations de

financement 83 119 124 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 41 953 150 194 $ 42 965 146 639 $ 47 337 900 850 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 77 126 -38,9 PAPE 63 97 -35,1 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 21 12 +75,0 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 53 491 709 $ 63 072 612 $ -15,2 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 1 031 698 120 $ 1 986 255 132 $ -48,1 Financement supplémentaire 2 759 633 902 $ 4 576 525 159 $ -39,7 Total du financement réuni 3 844 823 731 $ 6 625 852 903 $ -42,0 Nombre total d'opérations de

financement 1 226 1 452 -15,6 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 41 953 150 194 $ 47 337 900 850 $ -11,4





* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés. ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).



(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.







Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en novembre 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Equinox Gold Corp. EQX FAX Capital Corp. FXC Fonds IA Clarington de revenu à taux variable IFRF Fonds IA Clarington de répartition mondiale IGAF Fonds IA Clarington stratégique de revenu ISIF Middlefield Global Real Asset Fund RA.UN FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD TGRE FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD TUHY FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD TCLB FNB générateur de revenu TD TPAY FNB de dividendes canadiens Q TD TQCD FNB de dividendes mondiaux Q TD TQGD FNB multifactoriel mondial Q TD TQGM FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD TQSM FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD TULB

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Conic Metals Corp. NKL Cortus Metals Inc. CRTS.P Shine Box Capital Corp. RENT.P Tectonic Metals Inc. TECT

