Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de janvier 2023.

En janvier 2023, la TSX a accueilli 15 nouveaux émetteurs, comparativement à deux le mois précédent et à 22 en janvier 2022. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 14 fonds négociés en bourse et une société minière. Le total du financement réuni en janvier 2023 est en baisse de 87 % par rapport au mois précédent et de 32 % par rapport à janvier 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2023 s'est établi à 38, comparativement à 25 le mois précédent et à 48 en janvier 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En janvier 2023, la TSXV a accueilli un nouvel émetteur, comparativement à six le mois précédent et à neuf en janvier 2022. La nouvelle société inscrite est une société de capital de démarrage. Le total du financement réuni en janvier 2023 est en baisse de 16 % par rapport au mois précédent et de 45 % par rapport à janvier 2022. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2023 s'est établi à 133, comparativement à 121 le mois précédent et à 122 en janvier 2022.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de janvier 2023 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 Émetteurs inscrits 1 802 1 791 1 765 Nouveaux émetteurs inscrits 15 2 22 PAPE 14 0 18 Émetteurs provenant de la TSXV 1 1 2 Émissions inscrites 2 483 2 467 2 452 Financement réuni dans le cadre de PAPE 86 017 916 $ 0 $ 56 267 916 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 228 671 325 $ 3 146 404 140 $ 480 045 269 $ Financement supplémentaire réuni 101 500 000 $ 42 290 913 $ 79 851 360 $ Total du financement réuni 416 189 241 $ 3 188 695 053 $ 616 164 545 $ Nombre total d'opérations de financement 38 25 48 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 100 320 249 728 $ 3 791 683 882 613 $ 4 174 505 579 662 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 15 22 -31,8 PAPE 14 18 -22,2 Émetteurs provenant de la TSXV 1 2 -50,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 86 017 916 $ 56 267 916 $ +52,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 228 671 325 $ 480 045 269 $ -52,4 Financement supplémentaire réuni 101 500 000 $ 79 851 360 $ +27,1 Total du financement réuni 416 189 241 $ 616 164 545 $ -32,5 Nombre total d'opérations de financement 38 48 -20,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 100 320 249 728 $ 4 174 505 579 662 $ -1,8

Bourse de croissance TSX **



Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 Émetteurs inscrits 1 921 1 926 1 890 Nouveaux émetteurs inscrits 1 6 9 PAPE 1 6 6 Émetteurs passés à la TSX 1 1 2 Émissions inscrites 2 025 2 031 1 993 Financement réuni dans le cadre de PAPE 250 000 $ 3 060 600 $ 41 777 750 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 92 875 833 $ 23 593 952 $ 38 237 009 $ Financement supplémentaire réuni 265 904 706 $ 398 690 122 $ 569 185 016 $ Total du financement réuni 359 030 539 $ 425 344 674 $ 649 199 775 $ Nombre total d'opérations de financement 133 121 122 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 807 516 839 $ 70 710 029 787 $ 92 837 338 711 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2023 2022 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 1 9 -88,9 PAPE 1 6 -83,3 Émetteurs passés à la TSX 1 2 -50,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 250 000 $ 41 777 750 $ -99,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 92 875 833 $ 38 237 009 $ +142,9 Financement supplémentaire réuni 265 904 706 $ 569 185 016 $ -53,3 Total du financement réuni 359 030 539 $ 649 199 775 $ -44,7 Nombre total d'opérations de financement 133 122 +9,0 Capitalisation boursière des émissions inscrites 77 807 516 839 $ 92 837 338 711 $ -16,2

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en janvier 2023 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC FNB BMO agriculture mondiale ZEAT FINB BMO obligations totales américaines ZUAG FINB BMO TIPS américains TIPS FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI CGDV FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI CUDV FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme CIBC CSBI FNB indiciel d'actions américaines CIBC (couvert en $ CA) CUEH Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve ESPX Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve ETSX FNB Sociétés financières canadiennes maximiseur de rendement Hamilton HMAX Probe Gold Inc. PRB FNB option d'achat couverte de dividendes canadiens RBC RCDC FNB option d'achat couverte de dividendes américains RBC RUDC

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Hopefield Ventures Two Inc. HVII.P

