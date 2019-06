Stationnement de Montréal a sélectionné J.J. MacKay Canada Limited comme mandataire pour la modernisation de ses bornes de paiement

MONTRÉAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Stationnement de Montréal dévoile aujourd'hui le nom du nouveau mandataire qui sera en charge de piloter la modernisation de bornes de paiement, soit l'entreprise J.J. MacKay Canada Limited (MacKay Meters). Le projet, qui sera complété par phase, s'échelonnera de juillet à décembre 2019.

C'est à la suite d'un processus d'appel d'offres publique que Stationnement de Montréal est parvenue à la sélection du mandataire pour ce projet, qui comprend notamment la restauration et la modernisation des bornes existantes, le remplacement des serveurs de gestion de la plateforme logicielle et l'acquisition de nouvelles bornes de paiement.

« L'octroi de ce mandat s'est avéré nécessaire dû aux risques associés à la détérioration des composantes électroniques des équipements. Étant en fin de vie utile, la restauration des équipements permettra de conserver le boîtier d'origine en plus d'offrir des nouveaux modules de paiement et de se doter de fonctionnalités tournées vers le futur, et ce, à des coûts raisonnables. Au final, ce sont les utilisateurs-payeurs qui apprécieront le nouveau guichet et ses options de paiements », affirme M. Charles Auger, directeur général de Stationnement de Montréal.

Rappelons que les bornes de paiement de stationnement qui habillent actuellement les rues de Montréal y sont depuis plus de 15 ans, alors que le cycle de vie anticipé était d'environ 10 ans, un succès attribué en grande partie à la gestion responsable du matériel en place.

À propos de J.J. MacKay Canada Limited (MacKay Meters)

J.J. MacKay Canada Limited, dont le siège social est situé à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, au Canada, est un chef de file mondial reconnu dans le domaine du contrôle du stationnement. Depuis plus de 60 ans, J.J. MacKay Canada Limited offre à ses clients en provenance de plus de 40 pays une approche novatrice et personnalisée répondant à leurs besoins en stationnement.



À propos de Stationnement de Montréal

Créée en 1995, Société en commandite Stationnement de Montréal est d'abord formée pour assurer la gestion optimale des stationnements municipaux tarifés, sur rue et hors rue. La Société est très tôt reconnue pour l'innovation, la mise à profit des technologies de pointe et le souci du design dans l'intégration harmonieuse de ses équipements dans l'environnement urbain.

SOURCE Société en commandite stationnement de Montréal

Renseignements: et entrevues : Marc-André Tremblay, TACT Intelligence-conseil, matremblay@tactconseil.ca, Cellulaire : 581 994-5180

Related Links

www.statdemtl.qc.ca