Station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau : la Chambre salue une annonce pleine de bon sens

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue chaleureusement l'annonce d'un investissement totalisant 500 millions de dollars de la part des gouvernements du Canada, du Québec et de la Banque de l'infrastructure du Canada pour la construction d'une station du Réseau express métropolitain (REM) à l'aéroport Montréal-Trudeau.

« Les deux ordres de gouvernement posent un geste déterminant en confirmant la réalisation d'un maillon clé du plus important projet de mobilité dans la métropole depuis près d'un demi-siècle. Nous félicitons les gouvernements du Canada et du Québec, qui font preuve d'un pragmatisme exemplaire, ainsi que la Banque de l'infrastructure du Canada, qui joue pleinement son rôle. Il était impensable que cette station ne soit pas construite. La Chambre et le milieu des affaires montréalais réclamaient depuis plus de quinze ans un lien ferroviaire rapide entre l'aéroport et le centre-ville. L'annonce d'aujourd'hui permet enfin de régler le dernier élément qui menaçait le succès de ce projet majeur », a déclaré Michel Leblanc.

« En plus de faciliter les déplacements de la population montréalaise, la future station du REM contribuera à l'image de marque internationale de la métropole en proposant aux visiteurs internationaux une option de mobilité durable. Ce lien était essentiel pour renforcer la connectivité de Montréal et faciliter les déplacements entre l'aéroport et les principaux lieux d'affaires, de divertissement et d'hébergement de la métropole », a poursuivi M. Leblanc.

« L'annonce du financement de la construction de la station du REM constitue un parfait exemple d'un investissement structurant au sortir de la pandémie. Elle contribuera aux efforts pour aider notre industrie touristique à retrouver l'élan qu'elle avait juste avant le début de la pandémie et la fermeture des frontières. Elle s'inscrit très bien aussi dans la volonté que la relance de notre économie soit verte. C'est une excellente nouvelle », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/