L'entreprise québécoise inaugure deux équipements de pointe à son usine montréalaise

et renforce son rôle de chef de file de l'industrie

MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 100e anniversaire, Station 22, l'un des plus importants producteurs, distributeurs et embouteilleurs de boissons alcoolisées et non alcoolisées au Québec, annonce l'implantation de deux équipements d'avant-garde à son usine de Montréal totalisant un investissement de 6 millions de dollars. L'entreprise a en effet inauguré récemment un tunnel de pasteurisation, permettant d'éliminer l'utilisation d'agents de conservation lors de l'embouteillage, et une ligne de production de canettes à haute vitesse afin de répondre à la demande sans cesse grandissante pour ce type de contenants.

100 ans d'adaptation

Ces deux innovations confirment la volonté renouvelée de l'entreprise d'évoluer pour répondre aux tendances et besoins changeants de l'industrie du breuvage. Le tunnel de pasteurisation permet notamment d'embouteiller plusieurs produits de Station 22 en évitant le recours aux agents de conservation. De son côté, la ligne de canettes à haute vitesse double la capacité de production de ce format et renforce la position de tête de Station 22 dans les prêts à boire, un secteur en forte croissance depuis quelques années.

Une histoire jalonnée de succès

« C'est un peu notre cadeau de fête pour souligner notre siècle d'existence! », déclare François Malenfant, président de Station 22. « Ces deux nouveaux équipements constituent les plus récents jalons de l'histoire de l'entreprise, riche de nombreux moments marquants et de lancements de produits appréciés des consommateur.rice.s québécois.e.s. C'est nous qui sommes notamment derrière le célèbre whisky Sortilège, l'une des premières boissons alcoolisées issues du terroir québécois. C'est aussi nous qui avons lancé l'un des premiers prêts à boire à base de gin, la gamme Seventh Heaven, qui fait toujours partie du top 5 des prêts à boire les plus vendus à la SAQ », continue-t-il. « Avec cet investissement et le soutien de notre équipe dévouée, nous voulons continuer de servir nos client.e.s avec expertise et humanité, et ce pour les 100 prochaines années ! »

À propos de Station 22

Station 22 est un producteur, distributeur et embouteilleur de premier choix fièrement établi au Québec depuis maintenant 100 ans. L'entreprise produit actuellement plus de 6 millions de bouteilles de spiritueux, 48 millions de cannettes et près de 24 millions de bouteilles de vin, chaque année. La totalité de ces produits sont confectionnés à l'usine de l'entreprise, située à Montréal, et sont savourés par des millions de consommateur.rice.s à la grandeur de l'Amérique du Nord.

SOURCE Station 22

Renseignements: Laurence Jobin, Conseillère, Communications, Kruger inc., 3285, chemin Bedford, Montréal (Québec) H3S 1G5, [email protected], T. 514-343-3100, #12093, C. 514-207-5323