« Riding the Regulatory Wave » offre des renseignements stratégiques et des outils pratiques pour aider les équipes de conformité à composer avec l'évolution des mandats mondiaux

ROCKVILLE, Maryland, 26 mars 2025 /CNW/ - StarCompliance (« Star »), unleader mondial de la technologie de mise en conformité des employés, a publié une édition mise à jour de son guide phare, Riding the Regulatory Wave: A Guide to Navigating the Currents of Employee Compliance. Cette ressource mise à jour souligne l'engagement continu de Star à soutenir la communauté mondiale de la conformité grâce à des idées avant-gardistes et à aider les organisations à mettre en place des programmes de conformité résilients et axés sur la technologie.

Maîtriser le rythme effréné et la complexité croissante des réglementations est la principale préoccupation des professionnels de la conformité - mais de nombreuses équipes de conformité sont à bout de souffle et peinent à suivre le rythme. Selon un récent sondage réalisé par Compliance Week et Resolver, près d'un tiers des personnes interrogées (32 %) ont déclaré que la maîtrise de l'évolution de la réglementation constituait leur plus grand défi.

À mesure que les entreprises se développent à l'échelle mondiale et que l'application des lois s'intensifie, il est essentiel de comprendre les mandats réglementaires et leur évolution dans toutes les régions du monde pour maintenir sa conformité. Cependant, selon le rapport 2024 de Thomson Reuters, alors que 77 % des responsables de la conformité s'attendent à une augmentation du fardeau réglementaire, seulement 34 % se sentent bien préparés pour gérer ces changements.

« L'évolution du paysage réglementaire exige des outils plus intelligents, des connaissances plus approfondies et une formation continue », a déclaré Jennifer Sun, chef de la direction de StarCompliance. « Les équipes de conformité des employés ont besoin de plus qu'une simple prise de conscience, elles ont besoin d'un plan. Ce guide mis à jour est à la fois une feuille de route et une trousse d'outils pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance sur les exigences réglementaires mondiales en toute confiance. »

Le guide explore cinq domaines clés :

Les divergences entre les réglementations mondiales en matière de crypto-monnaies

Le renforcement de l'application des règles relatives aux opérations d'initiés et aux opérations de l'ombre

L'expansion des régimes de responsabilisation individuelle

Les risques émergents liés aux modèles de travail à distance et hybrides

Le besoin croissant de solutions de conformité basées sur la technologie

Star reste profondément engagée à l'écoute des besoins de la communauté mondiale de la conformité réglementaire - en développant les meilleures solutions qui aident les entreprises à se conformer aux obligations réglementaires, à respecter les protocoles sectoriels, à éviter les amendes coûteuses et à protéger la réputation de leurs marques. En combinant les commentaires continus des clients, des régulateurs et des chefs de file de l'industrie avec une innovation de produits de classe mondiale, Star fournit une technologie qui permet aux équipes de conformité d'agir en toute confiance dans un environnement aux enjeux de plus en plus importants. Cette ressource gratuite peut être téléchargée à l'adresse [LINK].

Visitez www.starcompliance.com pour découvrir la sécurité complète et l'assurance inégalée dont vous avez besoin pour bâtir une culture de conformité aujourd'hui.

Personne-ressource pour les médias

[email protected]

+1 917-868-7791

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2582427/Star_Compliance_Logo.jpg

SOURCE StarCompliance