TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Starbucks a annoncé aujourd'hui que la personnalisation des boissons avec des substituts de produits laitiers n'entraînera plus de frais supplémentaires dès le lancement de son menu des Fêtes le 7 novembre. Ce changement permettra à la clientèle de personnaliser ses boissons plus facilement.

« Au cœur de l'expérience Starbucks se trouve la possibilité de personnaliser votre boisson pour créer votre propre recette. En retirant les frais supplémentaires pour les substituts de produits laitiers, nous accueillons à bras ouverts toutes les façons dont notre clientèle profite des produits Starbucks », a déclaré Brian Niccol, président du conseil d'administration et chef de la direction de Starbucks.

L'utilisation de substituts de produits laitiers, qu'il s'agisse de boissons à l'avoine, aux amandes, de soya ou de coco, constitue la deuxième personnalisation la plus demandée par la clientèle de Starbucks pour les boissons maison, derrière l'ajout d'une dose d'espresso. Lorsque ce changement entrera en vigueur le 7 novembre, la facture de plus du quart de la clientèle canadienne actuelle de Starbucks qui paie pour la personnalisation de boissons diminuera de plus de 10 %.

« Je me suis engagé à ce que nous revenions à la mission de Starbucks, à ce qui nous a toujours permis de nous démarquer : un lieu accueillant où les gens se rassemblent et où nous servons le meilleur café, préparé par nos talentueux baristas, a-t-il renchéri. Ce n'est que l'un des nombreux changements que nous apporterons pour nous assurer que Starbucks offre le meilleur à chaque visite. »

Depuis 1971, Starbucks Coffee Company s'engage à s'approvisionner de façon éthique et à torréfier le café arabica de la plus haute qualité. Aujourd'hui, avec près de 40 000 établissements, l'entreprise est le principal torréfacteur et détaillant de café spécialisé dans le monde.

