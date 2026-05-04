La nouvelle gâterie fabriquée en édition limitée au Canada et offerte chez Staples/Bureau en Gros a pour objet de recueillir des fonds pour le Centre MAP, le plus grand centre de recherche sur l'équité en matière de santé au pays

RICHMOND HILL ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros a lancé aujourd'hui la vente de « biscuits du cœur À chance égale », une gâterie en édition limitée offerte dans les magasins partout au pays; toutes les recettes de la vente sont reversées à des programmes favorisant l'équité en matière de santé dans des communautés locales. Le « biscuit du cœur » est l'initiative la plus récente du partenariat pluriannuel À chance égale de Staples/Bureau en Gros avec le Centre MAP (hôpital St. Michael), le plus grand centre de recherche sur l'équité en matière de santé au Canada, offrant aux Canadiens un moyen simple et significatif de créer des effets réels.

Depuis le lancement du programme À chance égale en 2021, Staples/Bureau en Gros a amassé plus de 9 millions de dollars pour les programmes de santé fondés sur les données probantes du Centre MAP, ce qui a aidé à financer la recherche et les initiatives communautaires qui s'attaquent aux causes profondes des inégalités en matière de santé. Le « biscuit du cœur » s'appuie sur cette dynamique pour offrir aux Canadiens un nouveau moyen concret de redonner lors de leur visite dans un magasin Bureau en Gros.

« Les inégalités en matière de santé touchent beaucoup trop de personnes partout au Canada, et grâce à la campagne À chance égale, Staples/Bureau en Gros et ses clients contribuent à changer les choses », a déclaré Adrian Lang, cheffe des ressources humaines et des affaires juridiques de Staples/Bureau en Gros. « Le biscuit du cœur transforme un achat quotidien simple en véritable impact, car lorsque nos clients choisissent de soutenir cette initiative, ils financeront directement des programmes qui améliorent la vie des gens et font une différence significative dans leurs communautés. »

Un biscuit pour une cause

Préparé en partenariat avec Cookie It Up, une boulangerie canadienne située à Aurora, en Ontario, le biscuit a été conçu spécialement pour servir d'outil de collecte de fonds nationale pour la campagne À chance égale. Les recettes de la vente de chaque sachet de biscuits soutiennent la gamme complète de programmes d'équité en matière de santé du Centre MAP, y compris Apple Schools, Navigator, notre BoîteSanté et le programme de prescription d'aliments sains, qui, ensemble, viennent en aide à des dizaines de milliers de Canadiens confrontés à des obstacles à une bonne santé.

« Nous sommes très fiers et reconnaissants de collaborer avec Staples/Bureau en Gros dans le cadre de ce programme national », a déclaré le Dr Stephen Hwang, directeur du Centre MAP et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'itinérance, le logement et la santé. « Grâce à la campagne À chance égale, le Centre MAP a été en mesure d'élargir les programmes appuyés par des données probantes afin d'atteindre les communautés d'un océan à l'autre. Un tel impact n'aurait jamais été possible sans le soutien exceptionnel des associés, des fournisseurs et des clients de Staples/Bureau en Gros dans tout le pays. »

Les programmes du Centre MAP sont conçus pour s'attaquer aux facteurs qui sont véritablement à l'origine des inégalités en matière de santé : l'insécurité alimentaire, le manque d'accès aux soins et les communautés défavorisées. L'investissement durable de Staples/Bureau en Gros dans le Centre MAP par l'entremise de la campagne À chance égale a aidé à financer l'expansion de ces programmes dans de nouvelles provinces et communautés. Ces initiatives de renforcement de l'équité comprennent ce qui suit :

Navigator , une solution innovante pour aider les personnes sans domicile fixe à obtenir un meilleur rétablissement après l'hospitalisation.

, une solution innovante pour aider les personnes sans domicile fixe à obtenir un meilleur rétablissement après l'hospitalisation. APPLE Schools , une initiative primée de promotion de la santé visant à soutenir un départ sain pour les enfants des collectivités scolaires mal desservies.

, une initiative primée de promotion de la santé visant à soutenir un départ sain pour les enfants des collectivités scolaires mal desservies. Prescription d'aliments sains , un essai de recherche phare visant à mettre à l'essai une approche prometteuse pour réduire l'insécurité alimentaire et les inégalités liées aux maladies chroniques : des bons d'achat d'épicerie prescrits par les médecins aux patients atteints de diabète et à faible revenu.

, un essai de recherche phare visant à mettre à l'essai une approche prometteuse pour réduire l'insécurité alimentaire et les inégalités liées aux maladies chroniques : des bons d'achat d'épicerie prescrits par les médecins aux patients atteints de diabète et à faible revenu. Notre Boîtesanté, des distributeurs automatiques « intelligents » qui dispensent gratuitement des produits de santé et des articles essentiels comme des chaussettes chaudes et des produits d'hygiène aux personnes qui affrontent des obstacles majeurs aux soins de santé.

Comment participer

Les clients de Staples/Bureau en Gros partout au pays peuvent soutenir la campagne À chance égale de trois façons :

Acheter un sachet de biscuits du cœur en magasin dans n'importe quel magasin Bureau en Gros pour 4,99 $ ou en ligne à bureauengros.com.

dans n'importe quel magasin Bureau en Gros pour 4,99 $ ou en ligne à bureauengros.com. Faire un don à la caisse dans leur magasin Bureau en Gros local ou en ligne à bureauengros.com.

dans leur magasin Bureau en Gros local ou en ligne à bureauengros.com. Apporter un soutien de façon continue en faisant un don directement en ligne à bureauengros.com/a/contenu/a-chance-egale.

Le « biscuit du cœur » est offert dans les magasins jusqu'à épuisement des stocks. Les clients peuvent faire un don directement en magasin du 3 mai au 14 juin. Staples/Bureau en Gros encourage ses clients à se rendre à leur magasin local pour en savoir plus sur la campagne À chance égale et les effets réels que Centre MAP apporte partout au pays, ou en consultant bureauengros.com/a/contenu/a-chance-egale.

À propos du Centre MAP

Le Centre MAP pour des solutions de santé urbaine est le plus grand centre de recherche au Canada axé sur l'équité en matière de santé et les déterminants sociaux de la santé. Reconnu à l'échelle internationale pour sa science et son innovation révolutionnaires, le Centre MAP élabore et met en œuvre des programmes et des politiques concrets fondés sur des données probantes qui rompent les cycles d'exclusion socioéconomique et de mauvaise santé. Depuis plus de 25 ans, le Centre MAP travaille en partenariat avec des communautés et des décideurs politiques partout au pays pour aborder des questions complexes telles que l'itinérance, l'accès inéquitable aux soins de santé et aux médicaments, ainsi que les effets à vie de la pauvreté chez les enfants. Le Centre MAP est situé à l'Hôpital St. Michael, un établissement d'Unity Health Toronto. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site maphealth.ca/fr.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est une entreprise canadienne située à Richmond Hill en Ontario qui s'engage à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et des services sans faille. Notre réseau comprend près de 300 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Nous comptons également un groupe de marques interentreprises dédiées qui soutiennent les entreprises de toutes tailles, notamment Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis et Monarch Office Supply inc. Nous sommes engagés envers les communautés que nous servons et fiers partenaires du Centre MAP dans le cadre de la campagne À chance égale qui vise à éliminer des lacunes critiques en matière d'équité en santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez bureauengros.com ou suivez-nous à @Bureauengros sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Bureau en Gros

Renseignements pour les médias : Staples/Bureau en Gros : Kathleen Stelmach, 647 222-6266, [email protected]; Golin pour Staples/Bureau en Gros : Nick Eakins, 416 450-3091, [email protected]