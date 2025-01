L'ASSOMPTION, QC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Stageline Scène mobile inc., leader mondial dans la conception et la fabrication de scènes mobiles et de structures scéniques hydrauliques, annonce aujourd'hui l'acquisition de Scène Éthique, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'infrastructures de scènes et d'équipements mécanosoudés pour le secteur du spectacle et des événements d'envergure. Cette acquisition stratégique, qui porte les effectifs de l'entreprise à près de 300 employés, s'inscrit dans la volonté de Stageline à répondre à la forte demande internationale pour ses produits.

L'expertise reconnue de Scène Éthique en matière de structures sur mesure permettra à Stageline d'enrichir son offre de services et de proposer des solutions sur mesure à ses clients. C'est plus de 60 000 p2 d'espace de fabrication qui s'ajoutent à la capacité de Stageline. Cette synergie consolidera la position de l'entreprise comme partenaire incontournable pour les événements de toutes tailles, des festivals aux tournées en passant par les grands événements sportifs.

Deux grands leaders, deux visions complémentaires de l'innovation scénique

Yvan Miron, fondateur et premier président-directeur général de Stageline et Martin Ouellet, fondateur de Scène Éthique ont posé leurs regards uniques sur les défis techniques rencontrés dans le milieu du spectacle et de l'événementiel. L'audace, l'inventivité et l'innovation sont devenus des mantras qui ont conduit leurs deux entreprises dans la courte liste des fleurons québécois.

Une transition stratégique pour une croissance accélérée

Cette acquisition marque une étape importante dans l'évolution de Stageline. La transition du leadership de Stageline longuement planifiée par Yvan Miron connaît actuellement son dénouement alors que Pierre-Luc Rompré agit désormais à titre de président directeur-général de Stageline. Cette transition, fruit d'une planification rigoureuse, assure la pérennité des activités de Stageline et témoigne de son engagement envers un développement durable à long terme. Pour Scène Éthique, l'arrivée de Stageline favorise la continuité de la relève mise en place par Martin Ouellet où Guillaume Chayer agira désormais à titre de Directeur général et Olivier Côté à titre de co-Directeur à l'usine de Varennes

L'union des talents des deux entreprises ouvre de nouvelles perspectives de développement professionnel pour l'ensemble des employés, qui contribueront activement à l'expansion de l'organisation.

Un rayonnement québécois à l'international

Cette transaction, appuyée par des partenaires de premier plan, confirme l'engagement de Stageline à investir dans son développement. Le soutien de BDG, fonds d'investissement privé canadien reconnu pour son soutien aux entreprises en croissance et du Fonds de Solidarité FTQ, acteur majeur du développement économique québécois, permet à Stageline de poursuivre son expansion tout en maintenant sa production au Québec.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Scène Éthique, une entreprise qui partage notre passion pour l'excellence et l'innovation », a déclaré Pierre-Luc Rompré, PDG de Stageline. « Cette acquisition marque une étape importante dans notre stratégie de croissance et nous permettra de consolider notre position de leader sur le marché mondial des scènes mobiles et des structures scéniques pour le domaine du spectacle. »

À propos de Stageline

Fondée en 1987 par Yvan Miron, Stageline est le pionnier et leader mondial des scènes mobiles hydrauliques couvertes. L'entreprise a révolutionné l'industrie du spectacle en plein air en transformant la scène conventionnelle en équipement scénique mobile. Employant plus de 230 personnes, Stageline opère depuis son siège social de L'Assomption (Québec) et ses installations à travers le Canada et les États-Unis. Ses scènes mobiles, reconnues pour leur fiabilité inégalée, sont utilisées chaque année lors de plus de 30 000 événements dans plus de 50 pays. www.stageline.com

À propos de Scène Éthique

Établie à Varennes depuis 1995, Scène Éthique se spécialise dans la conception et la fabrication d'infrastructures scéniques, de gradins, d'équipements acrobatiques et mécanosoudés pour l'industrie du spectacle. Reconnue pour son innovation et sa créativité, l'entreprise de 50 employés compte parmi ses clients des acteurs majeurs de l'industrie du divertissement, tel que le Cirque du Soleil, Robert Lepage, Céline Dion et Moment Factory. https://www.sefabrication.com/

Contact : Alexis Delage | [email protected]