MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Françis Boucher, président chez Stabiliforce Technologies est fier d'annoncer que l'entreprise a connu sa plus importante croissance au cours de la dernière année, notamment grâce à sa technologie brevetée visant à faciliter le redressement et la stabilisation de bâtiments.

« Le contexte actuel a contribué à une forte hausse des demandes de rénovations de fondations, tant au niveau résidentiel et commercial et notre système clé en main a été salutaire pour les entrepreneurs puisqu'il permet entre autres choses d'augmenter la profitabilité des chantiers, de réduire le temps d'homme et l'usage de machinerie lourde en plus d'augmenter la vitesse d'exécution des travaux » explique M. Boucher.

Basée à Rouyn-Noranda, l'entreprise qui détient le droit exclusif au Canada de fabrication et commercialisation de sa technologie de levage et d'enfoncement de pieux d'acier a vu ses demandes de réparation de fondations augmenter de 200 % dans les derniers mois.

« Ce qui nous rend encore plus fier, c'est que de plus en plus de grandes sociétés se tournent maintenant vers notre technologie pour les aider à gérer plus efficacement leurs travaux de soutènement et y voient un bénéfice concret pour leur clientèle », ajoute M. Boucher.

Stabiliforce Technologies n'a pas seulement constaté une hausse de la demande pour ses solutions, mais également pour ses fonctionnalités liées à l'accélération des travaux, alors que ses clients cherchent de plus en plus à réduire les attentes causées par l'explosion des demandes d'ouvrage dans un contexte de la pandémie mondiale.

Créée en 2017, Stabiliforce Technologies est un manufacturier de systèmes hydrauliques qui permettent la stabilisation et le redressement de bâtiments neufs et usagés. Détenant le droit exclusif de fabrication et de commercialisation au Canada, Stabiliforce offre des solutions clé en main et une technologie brevetée aux entrepreneurs en fondation, excavation et construction qui désirent augmenter leurs revenus tirant un plus grand retour sur investissement sur l'équipement qu'ils possèdent déjà.

