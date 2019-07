SSQ Assurance s'associe avec nesto.ca pour offrir ses produits d'assurance aux nouveaux propriétaires

QUÉBEC, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance est fière d'annoncer la conclusion d'une entente de partenariat stratégique avec nesto.ca, une jeune entreprise proposant une plateforme technologique novatrice permettant de compléter une transaction hypothécaire entièrement en ligne. Ce partenariat permettra à SSQ Assurance d'offrir ses produits d'assurance-vie aux clients de nesto.ca.

« Cette entente conclue avec nesto.ca s'inscrit dans notre volonté de nous adapter aux habitudes de consommation de nos clients et de leur offrir des solutions d'assurance pertinentes, au moment approprié. Avec ce partenariat, nous pourrons joindre les personnes qui sont en processus de magasinage d'un financement hypothécaire, pour leur offrir de combler le besoin d'assurance relié à cet événement de vie qu'est l'achat d'une propriété », a déclaré Éric Trudel, premier vice-président - Stratégies et gestion de l'offre de SSQ Assurance. Les informations des clients de nesto.ca, qui auront préalablement communiqué leur intérêt à ce que SSQ Assurance les contacte afin de leur offrir des produits d'assurance, seront transmises à l'assureur de manière entièrement sécurisée et confidentielle.

nesto.ca fait partie de Diagram et est soutenu par le fonds Portag3, dans lequel SSQ Assurance a investi en 2018. L'assureur a d'ailleurs déjà conclu un partenariat avec une entreprise de la famille Diagram dans le passé, soit avec la plateforme de télémédecine Dialogue.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec SSQ Assurance, qui simplifiera la vie de nos clients en leur permettant de répondre aisément à leur besoin en assurance, durant une période occupée qu'est l'achat d'une propriété. Il s'agit d'un partenariat porteur pour nos deux organisations », a affirmé Malik Yacoubi, président-directeur général de nesto.ca.

À propos de nesto.ca

nesto.ca a pour mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin. Propulsés par sa technologie exclusive, nesto.ca analyse l'ensemble du marché en quelques secondes pour trouver la meilleure hypothèque possible. Le client est toujours en contrôle, sachant que les experts de nesto.ca - qui ne travaillent pas à commission - leur fournissent un soutien impartial tout au long du processus. Simplement dit, nesto.ca se présente comme la plus brillante solution pour l'achat d'une propriété. Pour en savoir plus, consultez nesto.ca.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

SOURCE SSQ Assurance

Renseignements: SSQ Assurance, 1 866 332-3806, relationsmedias@ssq.ca

Related Links

ssq.ca