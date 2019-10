SSQ Assurance prend part à un projet de recherche unique en collaboration avec le Pôle santé HEC Montréal

QUÉBEC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance est fière de s'associer avec le Pôle santé HEC Montréal dans le cadre d'une étude visant à mesurer le lien entre les pratiques de gestion en santé et mieux-être au travail et le profil de réclamations d'assurance des entreprises. En prenant part à cette étude, l'assureur souhaite contribuer directement à l'avancement des connaissances sur l'impact des pratiques organisationnelles sur la santé des individus, tout en permettant aux entreprises participantes de favoriser la santé et le bien-être de leurs employés.

Afin de réaliser cette étude, SSQ Assurance sollicitera différents preneurs parmi ses groupes en assurance collective. Les données seront recueillies sur une base volontaire et de manière confidentielle dans le cadre du projet. Elles permettront d'identifier des stratégies de gestion prometteuses en matière de santé et mieux-être au travail, selon le contexte propre à chaque secteur d'activités, de manière à réduire les coûts financiers, humains et sociaux, à accroître la qualité de vie au travail et, par le fait même, la performance et la productivité. Les entreprises qui participeront à l'étude et qui appliqueront les recommandations issues des travaux pourront ainsi profiter de retombées considérables.

Le contexte actuel dans lequel les entreprises canadiennes évoluent confirme la pertinence d'une telle étude. En effet, plusieurs millions de Canadiens vivent avec une maladie chronique, ce qui en fait la catégorie de maladie la plus répandue. Parmi les maladies chroniques, la maladie mentale se classera d'ici 2030 au premier rang des principales causes d'invalidité dans les pays à revenu élevé. Les coûts cumulatifs de cette maladie en termes de perte de productivité pour les entreprises canadiennes atteindront plus de 198 milliards de dollars d'ici 2041, soit l'équivalent des coûts actuels de santé de tout le régime canadien1.

« Les problèmes de santé au travail et d'épuisement professionnel représentent un fléau majeur qui touche tous les secteurs d'activités. Nous sommes très heureux de faire équipe avec le Pôle santé HEC Montréal afin d'aider les entreprises à lutter contre les troubles de santé mentale et de poser des gestes concrets pour contribuer au mieux-être des individus au travail. Cette initiative démontre une fois de plus que SSQ Assurance a à cœur la santé de ses clients », a affirmé Geneviève Fortier, première vice-présidente - Ventes et distribution de SSQ Assurance.

Ce projet de recherche réalisé conjointement avec le Pôle santé HEC Montréal s'inscrit dans la continuité du programme axé Santé de SSQ Assurance et des initiatives développées par son équipe d'innovation. Conçu spécifiquement pour améliorer la santé de ses assurés, le programme axé Santé vise à développer et à implanter une culture santé à l'intérieur des organisations, par l'entremise de solutions concrètes et adaptées à chaque environnement de travail.

Pour plus d'informations au sujet du Pôle santé HEC Montréal, consultez polesante.hec.ca.

