SSQ Assurance bonifie son Espace client et son application mobile, se positionnant comme leader en services numériques

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance est heureuse de dévoiler les nouvelles versions de son interface Espace client et de son application mobile, confirmant sa volonté de se positionner comme un leader en services numériques parmi les assureurs canadiens. En effet, en plus de leurs assurances auto et habitation, les clients de SSQ Assurance peuvent désormais accéder en tout temps aux renseignements de leur assurance collective à l'aide d'un environnement numérique convivial, simple et sécurisé.

Déjà utilisé pour les services en ligne en assurance de dommages, l'Espace client devient désormais la porte d'entrée pour tous les services en ligne en assurance collective. Grâce à une authentification simplifiée et unique pour l'assurance de dommages comme pour l'assurance collective, les clients de SSQ Assurance peuvent aisément consulter l'information de l'ensemble de leurs protections, regroupées à un seul endroit. L'Espace client permet également à l'assuré d'accéder facilement aux différentes fonctionnalités liées à son assurance collective, telles que s'inscrire au dépôt direct, vérifier l'admissibilité de certains frais, faire des réclamations en ligne ou encore mettre à jour ses renseignements personnels.

Ces ajouts faits à l'Espace client sont également disponibles dans l'application mobile SSQ Assurance, laquelle propose aussi de nouvelles fonctions à la fine pointe de la technologie, comme la connexion avec la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. De plus, un assistant virtuel a été ajouté pour guider les clients et faciliter leurs recherches.

« Par le déploiement de l'Espace client en assurance collective, SSQ Assurance concrétise sa mission de devenir une entreprise centrée sur le client et démontre une fois de plus que ce dernier est au cœur de nos préoccupations et de nos décisions d'affaires, » a affirmé Madame Annie Lafond, vice-présidente - Marketing et affaires électroniques de SSQ Assurance. « Ces améliorations apportées à l'Espace client et à notre application mobile, lesquelles s'appuient sur les dernières avancées technologiques, faciliteront certainement la vie de nos assurés, » a ajouté Monsieur Éric Benoît, vice-président - Ingénierie et innovation TI de SSQ Assurance.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

SOURCE SSQ Assurance

Renseignements: SSQ Assurance, 1 866 332-3806, relationsmedias@ssq.ca

Related Links

ssq.ca