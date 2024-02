Fondée en 2017 par Katherine Homuth, SRTX s'est donné pour mission de fabriquer des textiles avec des matériaux pensés pour la longévité dans le respect de l'environnement. Le nouveau siège mondial, qui s'étend désormais sur une surface impressionnante de 28 000 mètres carrés, soit plus du double de la taille de la première usine d'une superficie de 11 000 mètres carrés, marque une étape décisive dans l'engagement de SRTX en faveur de l'intégration verticale. Cette expansion permet à SRTX de superviser l'ensemble du processus de production, y compris l'extrusion en interne du polymère à poids moléculaire ultra-élevé, à haute performance (UHMWPE). Ce polymère est un élément clé qui rend les collants Sheertex® pratiquement incassables. L'objectif de SRTX est d'utiliser ce polymère et de le rendre accessible en dehors de ses secteurs traditionnels, à savoir les gilets pare-balles, les lignes de pêche et les équipements d'escalade, grâce à une qualité de niveau vestimentaire et à des prix de marché de masse. Avec la nouvelle installation de SRTX, vous pouvez vous attendre à ce que l'UHMWPE commence à intégrer tous les aspects de l'habillement, ce qui permettra de fabriquer des vêtements plus résistants, plus légers, hydrophobes et traçables qui réduisent le nylon et le téflon à une époque révolue. SRTX n'utilisera pas seulement ses fibres extrudées pour les collants Sheertex®, mais commencera à introduire de nouvelles technologies d'ingrédients dans l'industrie de l'habillement, notamment des membranes et des tissus utilisant l'UHMWPE.

L'évolution stratégique vers une intégration de bout en bout vise à réduire les coûts grâce à une approche verticale et à produire de l'UHMWPE pour l'habillement, en assurant un contrôle complet de la qualité des produits et en consolidant la position de SRTX en tant que leader de l'industrie dans la poursuite de l'excellence verticale.

SRTX est certifiée B-corp, ce qui garantit que l'engagement de la marque en faveur de l'innovation technologique est conforme aux normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale et environnementale. SRTX est un pionnier mondial et compte parmi les rares entreprises à réaliser une telle intégration verticale, en particulier dans le domaine de l'UHMWPE. En termes d'investissement financier, la nouvelle installation souligne la volonté de SRTX de créer un centre de production de classe mondiale et constitue une étape majeure dans le parcours de l'entreprise, qui a levé plus de 200 millions de dollars américains sous forme de capitaux propres et de dettes pour réaliser l'intégration verticale.En parfaite adéquation avec les objectifs de SRTX en matière de développement durable, le nouveau siège mondial intègre des pratiques respectueuses de l'environnement dans tous les aspects des activités de la marque.

Malgré le succès rencontré dans toute l'Amérique du Nord, la décision de maintenir le siège social à Montréal était primordiale pour la marque. La fondatrice, Katherine Hamouth, a souligné que ce choix transcende la simple stratégie commerciale ; il représente un engagement sincère en faveur du retour de la fabrication en Amérique du Nord. Katherine explique : « Le maintien de notre siège social à Montréal est plus qu'une décision stratégique. Il s'agit d'un effort visant à créer une usine nord-américaine qui servira de phare à tous ceux qui cherchent une feuille de route pour ramener la fabrication en Amérique du Nord grâce à l'intégration verticale et à une automatisation à la fine pointe de la technologie. La riche histoire textile de Montréal ne sert pas uniquement de toile de fond à nos activités, elle est aussi au cœur même de l'identité de SRTX. Cette ville nous a inspirés, a nourri notre croissance et a hébergé notre esprit d'innovation. »

Au-delà des avancées technologiques, Katherine affirme : « l'expansion de notre siège mondial a déjà généré 100 emplois supplémentaires, et nous prévoyons d'en créer près de 500 au cours des prochaines années. Non seulement cette expansion contribue à la croissance économique locale, mais elle s'inscrit également dans notre volonté d'avoir un impact positif à l'échelle mondiale. »

SRTX est surtout connue pour sa première technologie, le tricot Sheertex® résistant aux déchirures, en instance de brevet, fabriqué à partir de l'un des polymères les plus résistants au monde, qui a bouleversé la bonneterie grâce à des collants incroyablement solides. Ce produit a été désigné comme l'une des meilleures inventions de 2018 par le magazine TIME. La mission de SRTX est d'améliorer la durabilité des produits vestimentaires en créant de nouveaux matériaux et logiciels permettant d'obtenir des textiles de meilleure qualité et plus durables.



