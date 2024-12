SRTX OBTIENT UN INVESTISSEMENT DE 25 MILLIONS DE DOLLARS (US) D'INVESTISSEMENT QUÉBEC POUR SOUTENIR SA CROISSANCE ET RENFORCER LA FABRICATION LOCALE

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - SRTX annonce un investissement de 25 millions de dollars US de la part d'Investissement Québec, en tant que principal participant dans sa ronde de financement actuelle. Cet investissement soutiendra les efforts de l'entreprise pour se développer et consolider sa position de leader dans le secteur textile, tout en continuant à accroître ses opérations de fabrication verticale au Québec.

De gauche à droite : Bicha Ngo - Président et chef de la direction d'Investissement Québec, Katherine Homuth - PDG, Fondatrice et Présidente chez SRTX (Groupe CNW/SRTX) De gauche à droite : Timothy Leyne - directeur des finances chez SRTX, Bicha Ngo - Président et chef de la direction d'Investissement Québec, Katherine Homuth - PDG, Fondatrice et Présidente chez SRTX, Marc Fortin - Directeur général d'Investissement Québec, Omar Mourad - Directeur chez Investissement Québec (Groupe CNW/SRTX)

Cette dernière ronde de financement soutient les efforts de SRTX pour accroître sa capacité de production et renforcer ses capacités de recherche et développement, tout en se développant à travers tous ses canaux de distribution et en innovant de nouveaux matériaux. En 2023, l'entreprise a élargi ses opérations avec une nouvelle installation de 300 000 pieds carrés à la pointe de la technologie à Pointe-Claire (Montréal), où elle a établi une usine de fabrication hautement automatisée et verticalement intégrée, dans un bâtiment offrant de la place pour s'agrandir et répondre à sa croissance. Cette nouvelle installation est unique, puisqu'elle transforme la poudre de UHMWPE en produits finis, ce qui permettra à SRTX de continuer à réduire ses coûts tout en consolidant la position de leader de son produit phare, les collants Sheertex.

Le partenariat avec Investissement Québec reflète une vision partagée pour la croissance économique et l'innovation. Ensemble, ils démontrent que le Québec est un pôle mondial de fabrication avancée, favorisant la durabilité et créant des emplois de haute qualité.

DÉCLARATIONS :



"L'investissement d'Investissement Québec représente une étape majeure pour SRTX. Le soutien d'IQ nous fournit des ressources supplémentaires pour continuer à développer nos opérations et accroître notre capacité de production afin de répondre à la demande mondiale croissante pour nos produits innovants. Chez SRTX, nous sommes convaincus qu'avec des partenaires comme IQ, notre décision d'investir dans la fabrication verticale au Québec sera un élément clé du succès de l'entreprise."

Katherine Homuth - PDG, Fondatrice et Présidente, SRTX

"Sheertex offre un produit durable grâce à sa technologie brevetée et à l'utilisation de l'un des polymères les plus résistants au monde, ce qui lui confère un avantage concurrentiel indéniable sur le marché. Investissement Québec est fier de soutenir une entreprise comme Sheertex, toujours en quête d'innovation, d'augmentation de la productivité et de développement de son potentiel international."

Bicha Ngo, Président et Chef de la direction d'Investissement Québec

À PROPOS DE SRTX :



SRTX est la société mère de Sheertex Inc., le fabricant et la marque leader de collants résistants aux déchirures. Fondée en 2017 par Katherine Homuth, SRTX a déménagé dans ses premières installations à Montréal en 2019. Avec plus de 300 employés, SRTX a investi dans la capacité de produire des fils et matériaux UHMWPE de qualité vestimentaire, qui sont au cœur de ses produits innovants. L'entreprise a connu une forte croissance grâce au soutien financier de grands investisseurs et partenaires stratégiques, notamment H&M, EDC, BDC et ArcTern.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC :



La mission d'Investissement Québec est de jouer un rôle actif dans le développement économique du Québec en stimulant l'innovation des entreprises, l'entrepreneuriat, les acquisitions d'entreprises, ainsi que la croissance des investissements et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives de la province, la société soutient la création et la croissance d'entreprises de toutes tailles grâce à des investissements et des solutions financières sur mesure. Elle aide également les entreprises en offrant des services-conseils et d'autres mesures de soutien, y compris l'assistance technologique disponible par le biais d'Investissement Québec Innovation. De plus, par l'intermédiaire d'Investissement Québec International, la société prospecte des talents et des investissements étrangers, tout en soutenant les entreprises québécoises dans leurs activités d'exportation.

