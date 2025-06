BROSSARD, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - (CNSX: SQX) - La direction de Ressources et énergie Squatex Inc. (Squatex) est heureuse d'annoncer le lancement de sa stratégie d'exploration d'hydrogène naturel que l'on nomme aussi Hydrogène blanc. Nos travaux de recherche débuteront au Québec et nous entendons étendre notre expertise ailleurs au Canada ainsi que dans certains pays Africains avec lesquels, nous sommes déjà en discussions d'entente de partenariat à ce sujet.

Squatex entend se positionner stratégiquement dans des zones géologiques qui présentent le meilleur potentiel pour la production de cette source d'énergie sans émission de carbone. Notre équipe va se concentrer sur la recherche des roches mafiques et ultramafiques profondes qui sont des sources potentielles d'hydrogène dans des zones où elles sont recouvertes d'épaisses couches sédimentaires permettant l'accumulation d'hydrogène dans des réservoirs poreux exploitables.

Au Québec, une première série de claims miniers a été obtenue pour trois blocs distincts dans le Sud Est du Québec. Les trois propriétés comprennent respectivement 18 claims sur environ 1 031 hectares (2 547 acres, 72 claims sur environ 4 092 hectares (10 111 acres) et 19 claims sur 1 062 hectares (2 624 acres) pour un total de 6 185 hectares (15 282 acres).

Nous voulons rappeler aux investisseurs, qu'au Québec ces claims constituent des droits miniers en vertu de la législation provinciale en vigueur et n'incluent pas les droits d'exploration et de production d'hydrogène naturel. Néanmoins, cette stratégie nous permettra de mener des levés géologiques et géophysiques sur le terrain, tout en nous apportant un éclairage sur le potentiel des ressources minérales. Si les conditions le permettent, une mission géologique de terrain est envisagée au cours des prochains mois. Les données recueillies seront utilisées pour nous permettre de cibler les meilleurs endroits où des travaux de recherches plus importants pourront être réalisés.

La vision de Squatex

Jean-Claude Caron, président et chef de la direction de Squatex commente : « Nous suivons l'évolution de l'hydrogène naturel depuis plusieurs années et nous pensons que le moment est venu pour Squatex de diversifier ses activités ». L'hydrogène géologique s'inscrit naturellement dans notre expérience de plus de 20 ans de travaux réalisés et de nos succès antérieurs en matière d'exploration. Nous visons également d'autres matières premières telles que les terres rares, le thorium, le chrome et le titane dans deux des propriétés, ainsi que le zinc et le cobalt dans la troisième. Nous voulons nous positionner pour être un chef de file dans ces domaines de recherche »

À propos de Ressources & Énergie Squatex Inc.

Ressources et énergie Squatex Inc. (CNSX:SQX) est une société d'exploration québécoise se spécialisant dans les forages carboneutres pour la recherche de minéraux essentiels et d'énergie propre permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le siège social est situé au 7055, Boul. Taschereau, bureau 500, Brossard (Québec) J4Z 1A7.

