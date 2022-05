SQRI² : Polytechnique Montréal salue la vision derrière la nouvelle stratégie 2022-2027

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Polytechnique Montréal accueille favorablement la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI²) 2022-2027 présentée aujourd'hui par Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Notre mission, qui est de former une relève scientifique de haut niveau tout en réalisant des recherches qui répondent aux grands enjeux de la société, n'est pleinement réalisable que si tous les acteurs du cycle de l'innovation, de l'idée à la commercialisation, en passant par ceux et celles engagés dans l'innovation sociale, sont connectés. Et c'est précisément l'approche que propose la nouvelle stratégie », se réjouit François Bertrand, directeur de la recherche et de l'innovation de Polytechnique Montréal.

Dérisquer les technologies et former la relève en R-I

La SQRI² résulte d'une vaste démarche de consultation visant à déterminer les meilleures pratiques, les solutions novatrices et les avenues les plus porteuses pour favoriser la création de richesse au Québec à partir des activités de recherche et d'innovation. Polytechnique constate que plusieurs recommandations soumises dans son mémoire La recherche en génie, source d'innovation responsable pour un Québec prospère sont reprises dans la stratégie. La SQRI² reconnaît notamment l'urgence de mettre en place des systèmes d'innovation plus efficients pour dérisquer les technologies, ainsi que l'importance de former et d'attirer au Québec une main-d'œuvre hautement qualifiée dans des domaines technologiques de pointe. Soulignons la mise en place de mesures visant à soutenir l'entrepreneuriat technologique, l'embauche de récents diplômés pour appuyer les projets de R-D, ainsi que la bonification des stages en entreprises.

Arrimage des secteurs stratégiques

Afin de maximiser l'impact de ses projets de recherche pour la société, Polytechnique s'est inspirée des 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour déterminer ses huit grands pôles d'excellence en recherche. Ces pôles sont en parfaite adéquation avec les secteurs d'avenir identifiés par le gouvernement du Québec, comme ceux des technologies propres, l'aérospatiale, les sciences de la vie, l'intelligence artificielle et l'énergie.

Polytechnique entend participer activement à la réalisation des objectifs du gouvernement du Québec et travaille avec les ministères concernés afin de soutenir la réussite des étudiantes et étudiantes en génie dans les meilleures conditions, notamment en termes d'espaces d'apprentissage et de recherche.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec près de 55 000 diplômés, Polytechnique a formé au-delà de 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose quelque 120 programmes de formation. Polytechnique compte plus de 300 professeures et professeurs, et accueille 9 930 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 275 millions de dollars, incluant un budget de recherche de 105 millions de dollars.

