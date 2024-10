TAMPA, Floride, le 16 oct. 2024 /CNW/ -- Des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du partenariat continu entre Sprouts Farmers Market, l'un des détaillants spécialisés dont la croissance est la plus rapide aux États-Unis, et l'IFCO, un leader mondial des contenants d'emballage réutilisables (PCR). Cette collaboration souligne l'engagement des deux entreprises à l'égard de la durabilité et de l'innovation dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement.

Le partenariat a commencé en décembre 2020 avec un programme pilote chez Sprouts, axé sur l'utilisation des PCR pour les produits frais emballés dans des environnements à humidité élevée. L'objectif était d'évaluer la faisabilité de remplacer les boîtes ondulées à usage unique, et en particulier les boîtes ondulées à la cire, qui sont notoirement difficiles à recycler et coûteuses à éliminer. Le projet pilote ciblait les souvenirs et l'adaptabilité des centres de distribution et des points de vente au détail de Sprouts à une nouvelle solution d'emballage. Un essai réussi a révélé des impacts environnementaux positifs et des gains d'efficacité opérationnelle, ce qui a entraîné une expansion à l'échelle nationale, y compris dans tous les centres de distribution et la conversion d'autres articles de fruits et légumes frais en PCR.

Après avoir étendu l'essai à tous les centres de distribution de Sprouts aux États-Unis, Sprouts continuera de surveiller la qualité, la réceptivité de l'équipe du magasin et l'impact environnemental. « En élargissant notre utilisation des solutions d'emballage réutilisables d'IFCO, nous prenons des mesures pour contribuer à une économie circulaire où nous réduisons les déchets envoyés aux sites d'enfouissement et augmentons l'efficacité des ressources. » a déclaré Justin Kacer, gestionnaire du développement durable chez Sprouts.

« Nous sommes ravis d'appuyer Sprouts Farmers Market et ses efforts pour faire progresser les solutions de chaîne d'approvisionnement durable, a déclaré Jon Brooks, vice-président, Ventes au détail, IFCO. Ce partenariat met en valeur les avantages tangibles des emballages réutilisables. »

Ce changement stratégique vise à réduire considérablement les déchets des sites d'enfouissement en éliminant l'utilisation d'emballages d'expédition à usage unique. L'utilisation accrue des PCR devrait permettre de réduire de milliers de tonnes les déchets d'emballage chaque année. De plus, la conception durable des PCR d'IFCO réduit au minimum les dommages causés aux produits pendant le transport, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et améliorant l'efficacité globale.

L'utilisation des PCR d'IFCO contribuera à l'engagement de Sprout envers l'environnement et à l'exploitation de ses activités de manière à réduire son empreinte carbone, à limiter l'utilisation des ressources naturelles et à détourner les déchets des sites d'enfouissement. Au cours des 12 prochains mois, l'utilisation des PCR d'IFCO devrait contribuer à réduire une estimation : • 600 tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone • 600 000 lb de déchets solides • 105 000 lb de déchets alimentaires • 33 000 GJ d'énergie économisée • 2,4 millions de gallons d'eau économisés

Ce partenariat entre IFCO Systems et Sprouts Farmers Market établit un précédent pour l'industrie de l'épicerie, montrant comment la durabilité et le succès commercial peuvent aller de pair.

À propos d'IFCO

IFCO est un important fournisseur mondial de solutions d'emballage réutilisables pour les aliments frais, permettant aux clients de participer à l'économie circulaire dans plus de 50 pays. IFCO exploite un bassin de plus de 380 millions de contenants d'emballage réutilisables (PCR) dans le monde, qui sont utilisés chaque année pour deux milliards d'expéditions de fruits et légumes frais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'œufs, de pain et d'autres articles, des fournisseurs aux détaillants en alimentation. Les PRC d'IFCO garantissent une meilleure chaîne d'approvisionnement d'aliments frais en protégeant la fraîcheur et la qualité et en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental par rapport aux emballages à usage unique. Pour en savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

À propos de Sprouts Farmers Market, Inc.

Fidèle à son héritage de kiosque de ferme, Sprouts offre une expérience d'épicerie unique avec un aménagement ouvert avec des produits frais au cœur du magasin. Sprouts inspire naturellement le bien-être grâce à un assortiment soigneusement organisé de produits de qualité supérieure jumelés à des personnes motivées. L'épicier sain continue de proposer les derniers produits sains et novateurs fabriqués à partir d'ingrédients adaptés au style de vie comme des produits biologiques, à base de plantes et sans gluten. Sprouts, dont le siège social est situé à Phoenix, et l'un des plus importants et des plus dynamiques détaillants d'aliments frais, naturels et biologiques aux États-Unis, emploie environ 32 000 membres d'équipe et exploite plus de 415 magasins dans 23 États du pays. Pour en savoir plus sur Sprouts et sur le bien qu'il apporte aux collectivités, visitez le site.sprouts.com

