SINGAPOUR et NEW YORK, le 11 mars 2025 /CNW/ - SPRIM Global Investments (SGI), une société d'investissement mondiale établie à Singapour et spécialisée dans les sciences de la vie et les services pharmaceutiques en phase clinique, et One Investment Management (OneIM), une société mondiale de gestion de placements non traditionnels, ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise de 300 millions de dollars pour accélérer le financement des essais cliniques.

Le partenariat stratégique alimentera l'expansion de la plateforme de financement spécialisé de SGI, TrialCap, une solution de financement pionnière, conçue pour soutenir les essais cliniques de la phase 1 à la phase 3. Avec plus de deux décennies d'expertise industrielle approfondie, TrialCap offre un soutien financier souple et novateur aux entreprises de biotechnologie et de technologie médicale, les aidant à faire progresser des thérapies révolutionnaires et à accélérer le délai de mise en marché.

Michael Shleifer, cofondateur et associé directeur de SPRIM Global Investments, a déclaré : « Notre mission est d'éliminer les obstacles financiers qui empêchent les entreprises de biotechnologie et de technologie médicale de se concentrer sur la recherche et le développement. Grâce à ce partenariat stratégique avec OneIM, nous élargissons considérablement notre capacité à fournir des solutions de financement essentielles qui stimulent l'innovation dans les sciences de la vie. »

Matt Ross, associé chez OneIM, a déclaré : « Nous voyons d'énormes possibilités dans le secteur des sciences de la vie et nous sommes ravis de collaborer avec SGI, une entreprise qui a fait ses preuves, dispose d'une connectivité profonde dans l'écosystème des soins de santé et possède un solide bassin d'opportunité. « Nous avons hâte d'accélérer la croissance de cette plateforme aux côtés de M. Shleifer et de l'équipe. »

À propos de SPRIM Global Investments

Fondée en 2008, SPRIM Global Investments (SGI) est une société de placement privée qui se spécialise dans les sciences de la vie et les services pharmaceutiques en phase clinique. Le modèle d'investissement innovant de SGI fournit un financement agile et à fort impact aux entreprises biotechnologiques à fort potentiel du monde entier, soutenant l'avancement des essais cliniques et accélérant le développement de traitements qui changent la vie.

À propos de OneIM

OneIM est un gestionnaire de placements alternatifs mondial qui investit dans l'ensemble de la structure du capital, dans un éventail de catégories d'actifs, de secteurs et de régions géographiques. L'entreprise applique une approche de placement souple et met l'accent sur la création d'une valeur à long terme en travaillant avec des partenaires et des équipes de gestion exceptionnels. OneIM est une entreprise qui convient à tous les secteurs. Elle met l'accent sur les situations où elle peut tirer parti de son expertise dans plusieurs catégories d'actifs et de sa base de capital pour obtenir des rendements différenciés, ajustés au risque. L'entreprise a été fondée en 2022 et gère actuellement des actifs d'environ 7 milliards de dollars. L'équipe exerce ses activités à partir de bureaux à Abu Dhabi, Londres, Tokyo et New York.

