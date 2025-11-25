SportJeunesse lance la 14e campagne Offrez le sport en cadeau

L'organisme vise à recueillir 1 M $ pour aider les enfants à quitter les lignes de touche en 2026.

WINNIPEG, MB, le 25 nov. 2025 /CNW/ - SportJeunesse est ravi d'annoncer le lancement de la 14e édition de la campagne annuelle Offrez le sport en cadeau, qui se déroulera à l'échelle nationale du 24 novembre 2025 au 4 janvier 2026. Soutenue par les 176 sections locales de SportJeunesse, la campagne encourage les Canadiens et Canadiennes à contribuer de manière significative pendant la période des Fêtes en aidant à éliminer les obstacles financiers pour les enfants qui souhaitent pratiquer un sport organisé en 2026.

Cette année, l'objectif de SportJeunesse est de recueillir à nouveau un million de dollars grâce au généreux soutien de donateurs et partenaires corporatifs.

« Chez SportJeunesse, nous rêvons d'un Canada où tous les enfants ont la possibilité de faire du sport », a déclaré Greg Ingalls, chef de la direction de SportJeunesse Canada. « Nous croyons que le sport est un puissant outil de développement social qui enseigne aux enfants des leçons de vie qui peuvent changer leur existence. Votre soutien à notre campagne Offrez le sport en cadeau est un investissement dans l'avenir des enfants de votre communauté. »

En 2024, la campagne Offrez le sport en cadeau a dépassé son objectif d'un million de dollars et a permis d'amasser la somme incroyable de 1 457 760 $. Un don moyen de 300 $ couvrant le coût d'une saison complète de sport pour un enfant, chaque contribution a un impact qui va bien au-delà de la période des Fêtes.

L'année civique 2024 fut une autre année record pour SportJeunesse, qui a recueilli 15 millions de dollars et a soutenu plus de 40 000 enfants partout au pays. Cette année, SportJeunesse invite de nouveau les Canadiens et Canadiennes à Offrir le sport en cadeau afin que #ChaqueJeuCompte pour tous les enfants canadiens.

SportJeunesse est un organisme national à but non lucratif qui élimine les obstacles financiers qui empêchent les enfants de 18 ans et moins de pratiquer un sport organisé. Par l'entremise d'un processus de demande confidentiel, des subventions sont accordées pour couvrir les frais d'inscription et d'équipement sportif, afin que chaque enfant ait la possibilité de jouer. Participez à la conversation des Fêtes sur X @KidSport et #GiftofSport, Facebook.com/KidSportCanada, Instagram.com/kidsport.canada ou en ligne à l'adresse KidSportCanada.ca/fr/GiftofSport.

SOURCE KidSport Canada

Media Contact: Lauren Maharaj, Communications and Development Manager, Email: [email protected] | Phone: 587-434-5428