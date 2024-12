SportJeunesse lance la 13e campagne annuelle Offrez le sport en cadeau

L'organisme national à but non lucratif espère recueillir une fois de plus 1 000 000 $ afin que #ChaquejeuCompte

WINNIPEG, MB, le 4 déc. 2024 /CNW/ - SportJeunesse est heureux d'annoncer le lancement de la treizième campagne annuelle Offrez le sport en cadeau d'un bout à l'autre du Canada. La campagne se déroulera du 25 novembre 2024 au 6 janvier 2025 avec le soutien des 176 sections communautaires de SportJeunesse. La campagne Offrez le sport en cadeau vise à inciter les Canadiens à faire un don pendant la période des Fêtes pour aider à éliminer les obstacles financiers pour davantage d'enfants afin qu'ils puissent pratiquer un sport organisé en 2025. Notre objectif cette année encore est de recueillir 1 million de dollars pendant la campagne grâce au soutien de donateurs et de partenaires corporatifs.

« Chez SportJeunesse, nous envisageons un Canada où tous les enfants ont la possibilité de participer à des activités sportives », a déclaré Greg Ingalls, chef de la direction de SportJeunesse Canada.

« Nous croyons que le sport est un outil de développement social qui enseigne aux enfants des leçons qui peuvent changer le cours de leur vie. Votre soutien à notre campagne "Offrez le sport en cadeau" est un investissement dans l'avenir des enfants de votre communauté. »

En 2023, la campagne Offrez le sport en cadeau a dépassé notre objectif de 1 M $ et a permis de recueillir la somme incroyable de 1 030 655 $. Chaque don nous aide à faire en sorte que #ChaqueJeuCompte et peut contribuer à avoir un impact déterminant dans la vie d'un enfant. Avec un don moyen de 300 $ permettant à un enfant de participer à une saison complète de sport, les dons dureront bien au-delà de la période des Fêtes.

2023 fut une année record pour SportJeunesse qui a recueilli 12 882 500 $, ce qui représente une aide à plus de 40 000 enfants dans l'ensemble du pays. Cette année, Offrez le sport en cadeau afin de nous aider à faire en sorte que #ChaqueJeuCompte pour tous les enfants d'un bout à l'autre du pays. Pour en savoir plus sur la façon de faire un don à votre section locale, rendez-vous sur Kidsportcanada.ca/fr/GiftofSport .

À propos de SportJeunesse :

SportJeunesse est un organisme national à but non lucratif qui aide à éliminer les obstacles financiers qui empêchent les enfants de pratiquer un sport en fournissant une aide pour les frais d'inscription et l'équipement sportif aux enfants de 18 ans et moins. Par l'entremise d'un processus de demande confidentiel, des subventions sont accordées afin qu'ils puissent prendre part à une saison de sport. Apprenez-en davantage sur SportJeunesse et participez à la conversation des Fêtes sur Twitter @KidSportFR et #SportEnCadeau, Facebook .com/KidSportCanada , Instagram.com/kidsport.canada ou en ligne à Kidsportcanada.ca/fr/GiftofSport .

Personne-ressource: Greg Ingalls, chef de la direction de SportJeunesse Canada, [email protected]