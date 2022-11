Le détaillant de produits mode et sport emblématique canadien réitère son engagement envers le brique et mortier pour offrir une expérience en magasin exceptionnelle avec de nouveaux magasins en Ontario, en Alberta et au Québec.

TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Détaillant sport et mode national emblématique, Sporting Life investit dans la vie sportive des Canadiens depuis 1979. Connue pour inspirer l'évasion, l'entreprise Sporting Life aménage son environnement de commerce au détail de la même façon que les Canadiens accueillent les expériences actives et immersives. L'annonce faite aujourd'hui concernant les trois nouveaux magasins à Burlington en Ontario, Edmonton en Alberta et Laval au Québec ainsi que la réouverture du magasin phare de la rue Yonge en octobre renouvèlent l'engagement de l'entreprise à offrir des interactions exceptionnelles en magasin en tant que véritable destination pour les amateurs de sport.

« Nos magasins sont uniques et cela nous a permis de bâtir un patrimoine incroyable, non seulement en devenant une destination de choix pour les grandes marques, mais aussi en inspirant les Canadiens à profiter d'une vie sportive, » dit Chad McKinnon, président de Sporting Life Group. « Nos nouveaux magasins en Alberta, en Ontario et au Québec nous permettent de continuer à encourager les Canadiens dans leur amour du sport, du style et du plein air ».

La combinaison du sport et du style : Sporting Life est la destination de choix pour les plus grandes marques de mode et de sport au Canada

L'entreprise continue d'investir dans une stratégie omnicanale, tout en étoffant son investissement dans le commerce de détail de première ligne et dans la création des expériences tangibles qui permettent à Sporting Life de se démarquer. À l'approche de la saison des Fêtes 2022, l'entreprise continue de présenter son modèle emblématique de magasinage en personne à plus de clients et d'offrir son choix incroyable de grandes marques pour aider les Canadiens à demeurer actifs et élégants, qu'ils fassent du ski, de la planche à neige, du cyclisme, de la course, du tennis ou qu'ils se rassemblent tout simplement au chalet. Grâce à la superficie additionnelle et au personnel passionné des trois nouveaux magasins, Sporting Life a investi pour répondre aux exigences des clients qui recherchent les expériences en magasin. L'entreprise continuera de mettre l'accent sur la création de liens avec sa communauté et sur la mise en place d'expériences exceptionnelles en magasin grâce à des associés compétents et à des services de pointe en matière de ski et de planche à neige qui distinguent Sporting Life des autres détaillants.

Les nouveaux magasins ouvriront de la mi-novembre au début du mois de décembre :

Mapleview Centre, Burlington, ON (12 novembre) - Situé au 900 Mapleview Ave avec une superficie de 37 000 pieds carrés.

(12 novembre) - Situé au 900 Mapleview Ave avec une superficie de 37 000 pieds carrés. Southgate Centre, Edmonton, AB (19 novembre) - Situé au 5015 - 111 Street avec une superficie de 27 276 pieds carrés au premier étage et de 8 256 pieds carrés au deuxième étage.

(19 novembre) - Situé au 5015 - 111 Street avec une superficie de 27 276 pieds carrés au premier étage et de 8 256 pieds carrés au deuxième étage. Carrefour Laval , Laval, QC (3 décembre) - Situé au 3003 Boulevard le Carrefour avec une superficie de 26 827 pieds carrés.

Engagement envers l'excellence du commerce au détail : Sporting Life se concentre sur la croissance

Prêts à répondre aux nouvelles attentes des clients suite à la pandémie, tous les magasins Sporting Life représentent une affirmation de la stratégie d'expansion de l'entreprise et de son investissement dans l'amélioration du modèle de vente au détail expérientiel. Avec trois nouveaux magasins, l'empreinte physique de Sporting Life atteint plus de 500 000 pieds carrés d'espace commercial au total. Comme en témoigne l'ouverture de ces magasins, l'entreprise continuera d'investir dans la création d'expériences incluant ses équipes passionnées composées de sportifs enthousiastes et d'employés bien renseignés. En tant que partenaire-détaillant de l'équipe de ski canadienne, Sporting Life offre des services d'ajustement des bottes et de mise au point des skis pour les athlètes professionnels par des experts. Sporting Life continue de consolider ses offres de premier ordre à travers le Canada, comme son choix de marques haut de gamme qui en fait une destination de prédilection pour les Canadiens qui vivent une vie sportive, qu'il s'agisse de ski, de planche à neige, de course à pied, de vélo, de tennis ou de toutes ces activités.

En plus de l'ouverture des nouveaux magasins, le magasin phare de Sporting Life situé sur la rue Yonge à Toronto a un look plus moderne. Le magasin possède maintenant une boutique de ski et de planche à neige de 3 500 pieds carrés, une boutique de tennis agrandie et, véritable clou du spectacle, une boutique d'espadrilles haut de gamme.

Pour plus de renseignements à propos des magasins Sporting Life à travers le pays, visitez : https://stores.sportinglife.ca/fr

À propos de Sporting Life Group

Sporting Life Group est une compagnie de vente au détail canadienne qui œuvre actuellement sous deux enseignes emblématiques du commerce de détail haut de gamme, Golf Town ltée. (« Golf Town ») et Sporting Life inc. (« Sporting Life »). Depuis des années, Golf Town est la destination de choix au Canada pour tout ce qui a trait au golf, administrant 47 magasins d'un bout à l'autre du pays et proposant la plus grande sélection des meilleures marques de golf, un personnel d'experts qui partage l'amour du sport avec ses clients, ainsi que des services et une technologie de pointe en matière d'ajustement personnalisé. Sa vision étant de développer le jeu et de rendre le golf plus inclusif, Golf Town est devenu le domicile du golf au Canada. Unique en son genre, Sporting Life offre aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour vivre leur vie sportive. Là, vous découvrirez les marques, les produits et les services les plus prestigieux pour vous sentir à votre meilleur lorsque vous faites ce que vous aimez.

SOURCE Sporting Life

Renseignements: Liam Oldershaw, MSL Canada, à l'adresse [email protected], ou au 647-501-4394