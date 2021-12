Basée à Cambridge en Ontario, Tournament Sports Marketing est chef de file dans le domaine des bottes de patins artistiques, lames and patins complets grâce à sa marque Jackson Ultima. Tournament Sports Marketing est aussi chef de file mondialement dans le domaine des patins à roulettes et à roues alignées, par le biais de sa marque Atom Skates. La passion pour le sport qui anime Tournament Sports Marketing se retrouve dans son engagement envers la technologie et l'innovation, ce qui concorde avec la vision et stratégie que Sport Maska exprime à travers la marque CCM Hockey.

« Il s'agit d'une acquisition stratégique qui nous permettra d'agrandir notre offre de produits pour tous les amateurs de patinage, et nous avons hâte de tisser des liens avec quiconque souhaite patiner. J'aimerais remercier Kim Bauer et son équipe pour cette opportunité, et nous sommes fébriles à l'idée de poursuivre notre innovation dans le hockey et le patinage artistique avec ce nouvel éventail de produits de patin haut de gamme et récréatifs. » - Marrouane Nabih, PDG de Sport Maska.

À la suite de cette acquisition, l'offre de produits de Sport Maska saura désormais subvenir aux besoins de tous les patineurs, tant sur glace qu'hors glace. Sport Maska croit que le patinage est un sport dont tout le monde devrait pouvoir jouir et espère que cette acquisition saura contribuer à faire croître le sport et le rendre plus accessible à tous.

« Je suis heureux d'annoncer la vente de Tournament Sports Marketing. Ayant passé plus de 35 ans à bâtir cette entreprise et la mener au niveau de leader mondial qu'elle occupe présentement, ce fut une décision difficile. Cela dit, j'ai trouvé chez CCM une entreprise qui partage ma vision et passion pour les marques Jackson et Atom. J'ai la certitude que CCM possède les ressources et le leadership pour emmener Tournament Sports Marketing et ses marques au prochain niveau » Kim Bauer, Président de Tournament Sports Marketing.

Sports Maska Inc. est une société de portefeuille détenant plusieurs marques de sport, incluant entre autres CCM Hockey et Step Steel. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

