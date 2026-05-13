BLAINVILLE, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Dans une volonté d'aligner les titres de direction à la réalité opérationnelle de l'organisation, SPI Santé Sécurité a le plaisir d'annoncer la nomination de Kim Levesque à titre de Présidente et chef de la direction.

Kim Levesque (Groupe CNW/SPI Santé Sécurité)

Au cours des dernières années, le leadership de Mme Levesque s'est distingué par sa solidité, sa cohérence et son engagement. Depuis déjà un certain temps, à titre de Présidente, elle assume également l'ensemble des responsabilités associées à la fonction de chef de la direction. Cette annonce vient reconnaître la contribution significative de Kim Levesque à la clarté de la direction et des résultats tangibles de SPI.

Dans le cadre de cet ajustement, Martin Tremblay assumera désormais le rôle de Président exécutif du conseil d'administration de SPI Santé Sécurité. Il continuera de soutenir activement la direction dans l'accompagnement stratégique de l'entreprise.

''Je tiens à souligner l'apport déterminant de Kim au cours des dernières années. Son jugement et sa constance ont permis de guider l'organisation avec clarté et rigueur, tout en renforçant la confiance au sein de nos équipes. Le conseil d'administration et moi-même lui accordons une entière confiance, et je suis heureux de continuer à la soutenir, ainsi que l'équipe de direction, dans mes nouvelles fonctions.'' souligne Martin Tremblay.

Ce changement n'entraîne aucune modification à la stratégie, à la gouvernance ou aux opérations quotidiennes des employés, clients ou partenaires de SPI. L'entreprise demeure solidement positionnée l'avenir et poursuit sa raison d'être axée sur le bien-être de ses employés, de ses clients et de sa communauté.

À propos de SPI Santé Sécurité

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services-conseils et les formations.

SOURCE SPI Santé Sécurité

Renseignements : Isabelle Delphine, Vice-présidente Marketing, SPI Santé Sécurité Inc., 450-420-2012, poste 4244, [email protected]