CHARLOTTE, Caroline du Nord, 2 juillet 2025 /CNW/ - Specialty Products & Insulation (SPI), un important distributeur mondial de solutions d'isolation à valeur ajoutée, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Dispro. Dispro, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, au Canada, et qui compte d'autres emplacements à Québec et à Ottawa, est un distributeur et fabricant de confiance d'isolation thermique et acoustique. L'entreprise est au service des marchés de la mécanique, du commerce, du CVC et des FEO depuis 1982, se taillant une solide réputation pour ses systèmes sur mesure, son expertise technique et son excellence en matière de service.

« Je suis ravi d'accueillir l'équipe de Dispro au sein de la famille SPI, a déclaré Ray Sears, chef de la direction de SPI. L'équipe exceptionnellement qualifiée de Dispro, ses capacités de fabrication avancées et sa présence régionale établie dans l'est du Canada renforcent la portée de SPI et améliorent sa façon de servir les clients locaux. Nos organisations partagent un engagement profond envers la sécurité, la qualité et l'innovation, et nous sommes unis par une croyance en la valeur de nos employés, qui sont le fondement de notre réussite. »

« Se joindre à SPI marque un nouveau chapitre passionnant pour Dispro, a déclaré Luc Barriault, président et chef de la direction de Dispro. Cette acquisition nous permet d'élargir nos capacités tout en restant fidèles à ce qui nous distingue depuis toujours : l'expertise technique, le service réactif et les relations de confiance. Nous nous réjouissons à l'idée de saisir les occasions qui se présenteront dans la famille SPI. »

Dispro continuera d'exercer ses activités sous son nom de marque et conservera ses emplacements à Montréal, Québec et Ottawa.

À propos de Specialty Products & Insulation (SPI)

Specialty Products & Insulation (SPI) est un important distributeur et fabricant de produits d'isolation et de produits connexes à valeur ajoutée dans plus de 100 emplacements dans le monde. SPI, dont le siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, offre des solutions fiables aux marchés de l'isolation mécanique, commerciale et industrielle. SPI exerce ses activités en mettant l'accent sur la sécurité, la qualité et l'innovation, et s'engage à favoriser le succès des clients, à faire progresser la technologie d'isolation et à favoriser de solides partenariats avec les fournisseurs à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.spi-co.com/.

Personne-ressource :

Bridget Jammoul

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723132/SPI_fullcolor_stacked_rgb_Logo.jpg

SOURCE Specialty Products and Insulation