Sphera signe une entente pour acquérir thinkstep, une société logicielle de haut niveau en matière de viabilité et de gestion responsable des produits, sous réserve des autorisations réglementaires

CHICAGO, 30 juillet 2019 /CNW/ - Sphera, un grand fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée du risque et de services d'information axés sur le risque opérationnel, la santé et la sécurité de l'environnement ainsi que la gestion responsable des produits, annonce avoir conclu une entente visant l'acquisition de thinkstep, une société allemande établie à Stuttgart offrant des services logiciels et des services de consultation qui se spécialise dans la viabilité des sociétés et la gestion responsable des produits. La transaction est assujettie à l'approbation réglementaire des autorités allemandes encadrant les fusions et les acquisitions.

Dans les dernières années, thinkstep a réussi à transformer son modèle opérationnel en une solution logiciel-service en affichant une courbe de croissance attrayante. Conjuguée avec la clientèle exceptionnelle de thinkstep, cette transition permettra à la société de propulser grandement son développement vers l'avant.

« L'expertise, les données et les logiciels locaux et infonuagiques de thinkstep au sein des marchés de la viabilité des entreprises et de la gestion responsable des produits font avancer notre mission, qui vise à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif », soutient Paul Marushka, président et chef de la direction de Sphera. « La présence de thinkstep dans la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique et dans celle de l'Asie-Pacifique accroît notre empreinte géographique pour mieux servir notre clientèle internationale. »

Les services de consultation, d'implantation et de logiciels destinés à la viabilité des sociétés simplifient la production de rapports sur la durabilité, la gestion du risque, les vérifications, la stratégie et l'optimisation des ressources dans l'ensemble de l'entreprise. Les services de consultation et de logiciels visant la gestion responsable des produits qu'offre la société contribuent à la conception d'un nombre grandissant de produits durables et à la gestion de la conformité des produits tout au long du cycle de vie.

« thinkstep offre à nos clients plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la viabilité », soutient Jan Poulsen, chef de la direction de thinkstep. « Le fait d'ajouter nos solutions logicielles sophistiquées, nos grandes capacités d'évaluation du cycle de vie et bases de données à profil écologique ainsi que notre expertise sur la durabilité aux solutions de santé et de sécurité de Sphera donne lieu à en une combinaison commerciale très attrayante qui nous permettra de servir notre vaste clientèle de manière encore plus approfondie à compter de maintenant. Nous sommes très heureux de nous joindre à Sphera et remercions nos anciens partenaires, Gimv et Next47, pour leur expertise et leur soutien stratégique qui ont permis d'établir avec succès notre modèle opérationnel. »

Les modalités de l'entente imminente n'ont pas été divulguées. Ce communiqué de presse renferme des projections et d'autres déclarations prospectives relativement à des événements futurs.

À propos de Sphera

Sphera est un fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée du risque et de services d'information axés sur le risque opérationnel, la santé et la sécurité de l'environnement ainsi que la gestion responsable des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera, qui dessert au-delà de 3 000 clients et plus de 1 million d'utilisateurs individuels dans plus de 70 pays, s'attache à faire progresser l'excellence opérationnelle en aidant ces derniers à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

À propos de thinkstep

Ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne, thinkstep aide des entreprises de partout sur la planète à prospérer de manière durable. Les solutions logicielles de thinkstep, ses bases de données et ses services de consultation permettent aux entreprises d'atteindre l'excellence opérationnelle, d'exploiter le potentiel d'innovation des produits, d'accroître la valeur des marques et de se conformer aux exigences réglementaires. La société compte 20 bureaux dans le monde et sert plus de 8 000 clients.

À propos de Gimv

Gimv est une société européenne de placement cotée à la Bourse Euronext de Bruxelles ayant près de 40 ans d'expérience dans l'investissement en capital. La société dispose actuellement d'un portefeuille de placements de 1,1 milliard EUR dans environ 50 entreprises financées par capital-risque, dont le chiffre d'affaires combiné est de 2,75 milliards EUR et qui comptent 14 000 employés. Étant un chef de file reconnu en matière de plates-formes d'investissement sélectionnées, Gimv repère les sociétés entrepreneuriales et innovatrices ayant un fort potentiel de croissance et les soutient dans leur transformation pour devenir des leaders de marché. Les quatre plates-formes de placement de Gimv sont Connected Consumer (consommateur branché), Health & Care (soins et santé), Smart Industries (industries intelligentes) et Sustainable Cities (villes durables). Chaque plate-forme est associée à une équipe chevronnée provenant des marchés fondamentaux de Gimv, soit le Benelux, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, et appuyée par un réseau international élargi d'experts. Vous trouverez davantage de renseignements sur Gimv à l'adresse www.gimv.com.

À propos de Next47

Next47 est une société de capital-risque internationale créée par Siemens qui s'associe à et investit dans des entrepreneurs voyant grand et établissant des sociétés qui définissent l'industrie. Possédant des bureaux à Boston, à Beijing, à Londres, à Munich, à Paris, à Palo Alto et à Stockholm, Next47 fournit aux entreprises en démarrage un accès inégalé à l'un des plus grands portefeuilles de clients au monde dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et des infrastructures, ainsi qu'une expertise spécialisée dans les technologies poussées qui ont une incidence sur ces clients. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Next47, visitez le https://next47.com/

