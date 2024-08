Sphera remporte deux prix en matière de développement durable décernés par Business Intelligence Group pour avoir permis aux entreprises d'obtenir des rapports sur le développement durable mesurables, exploitables et vérifiables

Cette marque de reconnaisance souligne l'engagement de Sphera à donner aux entreprises les moyens de prendre des mesures proactives dans leur parcours de développement durable et de réaliser de véritables progrès par rapport à leurs objectifs

CHICAGO, 5 août 2024 /CNW/ - Sphera, le plus importanl fournisseur de logiciels, de données et de services de consultation en matière de gestion de la durabilité des entreprises et de gestion des risques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu deux prix dans le domaine du développement durable décernés par Business Intelligence Group en 2024, le prix soulignant leadership en développement durable pour la troisième année consécutive et le prix du produit durable de l'année pour la plateforme SpheraCloud Integrated Sustainability.

Le programme de prix dans le domaine du développement durable du Business Intelligence Group reconnaît les entreprises, les projets, les personnes et les produits du monde entier qui ont fait du développement durable un élément central de leurs pratiques commerciales. Sphera a obtenu cette marque de reconnaissance pour ses efforts visant à aider les entreprises à avoir une bonne idée de leur rendement en matière de développement durable, à l'améliorer et à rendre des comptes à cet égard. Compte tenu de l'évolution de la réglementation, des nouvelles exigences en matière de divulgation et de la pression accrue des parties prenantes, de nombreuses entreprises entreprennent un parcours vers une plus grande durabilité, et elles ont besoin de logiciels, de données et d'expertise pour les aider à établir et à atteindre leurs objectifs en ce sens.

« Nous sommes honorés d'être reconnus de façon consécutive par le Business Intelligence Group en tant que leader mondial du développement durable offrant aux entreprises une vision à 360 degrés de la gestion du développement durable et du rendement », a déclaré Paul Marushka, chef de la direction et président de Sphera. « Ces deux prix témoignent de notre engagement inébranlable à aider les entreprises à prendre des mesures mesurables et proactives dans leur parcours de développement durable. Notre combinaison unique de logiciels, de données et de services-conseils permet aux entreprises de répondre à toutes les exigences réglementaires en matière de production de rapports et d'assurance, d'améliorer les rapports sur le développement durable et de réaliser des progrès importants vers un avenir plus durable. »

SpheraCloud Integrated Sustainability est une plateforme SaaS novatrice qui traite les rapports sur les émissions de portées 1, 2 et 3, donnant accès à des ensembles de données mises à jour sur l'analyse du cycle de vie et vérifiées annuellement, ainsi qu'à d'autres bases de données de tiers. La plateforme comprend une solution automatisée pour mettre à l'échelle des programmes complexes, garantissant un flux de données simplifié et vérifiable. L'expertise de Sphera couvre les facteurs ESG, le développement durable des entreprises, l'analyse du cycle de vie et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la solution intégrée contribue à réduire la complexité des rapports sur les émissions de portée 3 en établissant une base de données et en harmonisant les intervenants internes - dans les domaines du développement durable, des produits, de l'approvisionnement et des finances - autour de la collecte de données au niveau de l'entreprise, de l'exploitation, des produits et de la chaîne d'approvisionnement.

Naved Siddique, chef des produits de Sphera, a ajouté : « De nombreuses entreprises ont de la difficulté à relier des données disparates et cloisonnées dans l'ensemble de leurs organisations et de leurs chaînes de valeur. SpheraCloud Integrated Sustainability permet aux entreprises d'obtenir une vision globale de leur rendement en matière de développement durable et de se doter des outils et des connaissances nécessaires pour mesurer, gérer et minimiser leur impact environnemental. »

« Chez Sphera, le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Russ Fordyce, directeur général de Business Intelligence Group. « Nous sommes inspirés par leur dévouement et ravis de mettre en valeur leur travail incroyable. »

À propos de Sphera

Sphera est le plus important fournisseur international de logiciels de gestion du rendement en ce qui a la gestion de la durabilité des entreprises et à la gestion des risques, de données et de services de consultation en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de développement durable, de gestion du risque opérationnel, de gérance des produits et de transparence de la chaîne d'approvisionnement. Sphera, qui a servi au-delà de 8 400 clients et de 1 million d'utilisateurs individuels répartis dans plus de 95 pays, s'emploie depuis plus de 30 ans à aider ces derniers à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif. Pour en savoir plus sur Sphera, visitez www.sphera.com. Suivez Sphera sur LinkedIn.

À propos de Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé avec la mission de reconnaître le véritable talent et la performance supérieure dans le monde des affaires. Contrairement à d'autres programmes de prix de l'industrie, les dirigeants d'entreprise -- ceux qui ont de l'expérience et des connaissances -- jugent les programmes. Le système de notation exclusif et unique de l'organisation mesure de façon sélective le rendement dans plusieurs domaines d'activité, puis récompense les entreprises dont les réalisations dépassent celles de leurs pairs.

