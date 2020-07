Corporate Sustainability (anciennement SoFi Software) : Offrant des capacités de collecte de données automatisée, des outils de production de rapports de pointe, des fonctions de planification avancées et la source de données sur la durabilité la plus exhaustive à l'échelle mondiale, la solution Corporate Sustainability de Sphera permet de simplifier la divulgation et la gestion de la performance et d'en assurer l'efficacité ainsi que la précision.

Life Cycle Assessment (anciennement GaBi Envision) : Chaque jour, plus de 10 000 utilisateurs, incluant des sociétés figurant dans le classement Fortune 500 , utilisent le logiciel Life Cycle Assessment de Sphera et ses données reconnues pour modéliser le cycle de vie de leurs produits et réduire l'empreinte écologique, les émissions de carbone, la consommation d'eau et les déchets de leur organisation.

BOMcheck : Cette base de données centralisée fondée sur la chaîne de blocs permet d'accélérer les processus de conformité au moyen de la surveillance continue des règlements sur les substances internationaux. À l'aide de la solution BOMcheck, les fournisseurs peuvent gérer leurs données de façon sécuritaire au sein de la base de données et télécharger les déclarations en formats standard de l'industrie, permettant ainsi des économies de coûts et de temps.

« Aider nos clients à comprendre, optimiser et communiquer la durabilité de leur organisation et de leurs produits est essentiel à notre mission consistant à créer un monde plus sécuritaire, plus durable et plus productif, » a indiqué Paul Marushka, président et chef de la direction de Sphera. « Nous sommes honorés que nos produits nous permettant de réaliser cette mission soient reconnus par Environment + Energy Leader. »

Depuis près d'une décennie, les prix de produit de l'année de Environment + Energy Leader mettent à l'honneur les meilleurs produits aidant les professionnels du domaine de la durabilité à atteindre leurs objectifs.

