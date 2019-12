Sphera reconnue pour sa gérance de produits et son excellence en matière de durabilité dans un rapport de recherche indépendant

« Sphera continue de trouver des moyens d'innover et d'étendre ses capacités dans ses locaux et dans le nuage grâce à sa stratégie de croissance rapide », a déclaré Paul Marushka, le PDG de Sphera. « Cette recherche valide nos efforts visant à aider les plus grandes entreprises mondiales à affronter les risques dans tous les domaines de leurs opérations critiques, en particulier l'ESS, la gestion des produits chimiques, la gestion du cycle de vie des produits, la gérance de produits et la durabilité des entreprises. »

Comme le rapport le souligne, « Sphera offre une gamme complète de solutions de bout en bout pour la gestion de l'ESS, la gérance de produits et le risque opérationnel qui convient aux grandes entreprises multinationales cherchant à unifier des activités d'entreprise disparates et à engager de multiples utilisateurs interfonctionnels » et « Sphera offre un logiciel de gestion intégrée des risques conçu spécialement pour l'ESS, le risque opérationnel et la gérance de produits. »

En 2019, Sphera a enrichi son portefeuille avec l'acquisition de SiteHawk (en mai) et de thinkstep (en septembre). Plus précisément, le rapport affirme qu'avec l'acquisition de SiteHawk : « Sphera a encore renforcé son engagement à créer un logiciel de gérance de produits accessible dans le nuage à l'échelle de l'entreprise » et, pour ce qui est de thinkstep : Cela « met Sphera en position de seul fournisseur de logiciels ESS dans l'étude de référence la plus récente de Verdantix du logiciel EHS Green Quadrant pour offrir des capacités d'analyse du cycle de vie des produits ».

De plus, le rapport de Verdantix souligne que les solutions complètes de Sphera en matière de santé et de sécurité environnementales, de gérance de produits et de développement durable font de Sphera un fournisseur logique et « le mieux adapté » aux grands organismes qui cherchent à diversifier leurs fonctionnalités.

« Avec la récente acquisition thinkstep par Sphera, le fournisseur s'est distingué par son offre en matière d'évaluation du cycle de vie des produits et des rapports de durabilité, parmi les fournisseurs que nous avons évalués dans notre étude de référence du logiciel EHS Green Quadrant », a déclaré Yaowen Ma, analyste principal chez Verdantix. « Avec l'acquisition antérieure de SiteHawk, Sphera offre un large portefeuille de logiciels de gérance de produits, de contenus et de solutions de services qui répondent aux besoins de divers utilisateurs finaux d'entreprises, depuis les ingénieurs de conception de produits jusqu'aux responsables des affaires réglementaires. »

À propos de Sphera

Sphera est le plus grand fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée du risque et de services d'information axés sur l'environnement, la santé, la sécurité et la durabilité (ESSD), sur le risque opérationnel, ainsi que sur la gérance de produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera a fait progresser l'excellence opérationnelle en servant des entreprises et des clients à travers le monde pour créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

