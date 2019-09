Sphera finalise l'acquisition de thinkstep, un important éditeur de logiciels de gestion des produits et de la durabilité

Commentant la nouvelle donne, Paul Marushka, président-directeur général de Sphera, a déclaré : « Les logiciels sur site et en nuage de thinkstep, de même que ses bases de données et son expertise des marchés de la durabilité de l'entreprise et de la gestion responsable des produits, nous renforcent dans notre mission de créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif. En acquérant thinkstep, et avec notre plateforme SpheraCloud, nous faisons avancer notre stratégie de gestion intégrée du risque, stratégie qui en est à sa quatrième itération, tout en élargissant notre clientèle et notre expertise internationales. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux clients et aux collègues de thinkstep à Sphera. »

thinkstep offre trois types de solutions logicielles : GaBi, pour la durabilité des produits, l'outil d'analyse du cycle de vie et l'offre de contenu le plus complet du secteur à l'échelle mondiale; SoFI pour la durabilité des entreprises; et IMM/CPM, BOMcheck et EC4P, une suite de solutions de conformité des produits offrant des capacités de bout en bout pour la chaîne logistique, ainsi que pour la conception, la fabrication et la fin de vie des produits.

« Nous sommes très heureux de rejoindre la famille Sphera », se félicite Jan Poulsen, chef de la direction de thinkstep. « Nos solutions, ainsi que notre base de données et expertise étendues en matière de réglementation, constituent un complément naturel de l'offre Sphera, et nous sommes impatients de commencer à collaborer ensemble. »

Les conditions et modalités de l'entente ne sont pas divulguées.

À propos de Sphera

Sphera est le plus grand fournisseur mondial de logiciels de gestion intégrée du risque et de services d'information axés sur la sécurité et l'hygiène du milieu, le risque opérationnel et la gestion responsable des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera, qui dessert plus de 3 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs individuels dans plus de 70 pays, s'attache à faire progresser l'excellence opérationnelle en les aidant à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

À propos de thinkstep

thinkstep, établie à Stuttgart, en Allemagne, favorise la réussite des entreprises du monde entier, dans le sens de la durabilité, et ce, par son offre de solutions logicielles, de bases de données et de services conseil, les aidant à optimiser l'excellence opérationnelle, à exploiter le potentiel d'innovation de produits, à renforcer les valeurs de la marque et à se conformer aux exigences réglementaires. Les 20 bureaux internationaux de la société servent plus de 8 000 clients. La société compte, à l'échelle mondiale, 20 bureaux au service d'une clientèle chiffrée à plus de 8 000 entreprises.

Personne-ressource :

Ellen Bremseth

ebremseth@sphera.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588281/Sphera_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/804346/thinkstep_Logo.jpg

SOURCE Sphera

Related Links

http://www.sphera.com