Sphera est reconnu comme un chef de file de la gestion des produits chimiques par un cabinet indépendant spécialisé en recherches

Dans la catégorie Gestion des produits chimiques ( Chemicals Management ), la solution de Sphera obtient le meilleur résultat par rapport aux 81 points attribuables, « ce qui en fait le logiciel le plus robuste en tenant compte de la profondeur et de l'étendue des capacités évaluées pour ce point de comparaison ». Le rapport de référence souligne aussi que Sphera a élargi ses capacités grâce à l'acquisition de SiteHawk en mai 2019 et de thinkstep en septembre 2019, lesquelles se sont achevées après la publication du rapport Green Quadrant. Ces constatations se fondent sur l'évaluation Green Quadrant publiée par Verdantix plus tôt cette année. Le rapport Green Quadrant présente une comparaison factuelle détaillée des plus éminents fournisseurs mondiaux de logiciels EHS. L'analyse combine les données de référence tirées des démonstrations de produits et des réponses soumises lors de questionnaires et d'entretiens avec un groupe indépendant de clients.

« En tant que chef de file du marché Green Quadrant, Sphera a établi des caractéristiques et des fonctionnalités impressionnantes sur les plans de l'ampleur et de la profondeur pour la gestion des produits chimiques », soutient Yaowen Ma, analyste principal EHS à Verdantix. « L'acquisition de SiteHawk et de thinkstep rehausse davantage les offres de la plate-forme de Sphera pour l'intégration de l'EHS et la gestion responsable de l'information relative aux produits. »



« La gestion des produits chimiques est aujourd'hui beaucoup plus complexe qu'auparavant puisque l'environnement commercial est maintenant fortement réglementé », déclare Paul Marushka, président et chef de la direction de Sphera. « La solution de Sphera est conçue pour aider les organismes à traverser le labyrinthe d'exigences internationales, nationales, locales et même organisationnelles sans peine et efficacement, et pour permettre la transformation numérique de ces derniers. Nous sommes honorés de remporter cette distinction et nous continuerons à innover dans toutes les sphères de solution qui soit pour aider les entreprises à assurer la sécurité de leurs ressources humaines, à rendre leurs produits durables et à accroître la productivité de leurs activités. »



« Les efforts de transformation numérique et les responsabilités fonctionnelles fragmentées visant la gestion des produits chimiques incitent les entreprises à s'outiller d'une plate-forme logicielle intégrée pour assurer la conformité des produits chimiques et de l'EHS », peut-on lire dans le rapport « EHS Software Benchmark : Chemicals Management. Pour satisfaire ce besoin, Sphera a créé la stratégie IRM 4.0 (Integrated Risk Management 4.0), qui utilise l'analyse prédictive et normative pour aider les sociétés à atténuer les risques. Apprenez-en plus à propos d'IRM 4.0.

Sphera est le plus grand fournisseur international de logiciels de gestion intégrée du risque et de services d'information axés sur le risque opérationnel, la santé et la sécurité de l'environnement ainsi que la gestion responsable des produits. Depuis plus de 30 ans, Sphera, qui dessert au-delà de 3 000 clients et de 1 million d'utilisateurs individuels répartis dans plus de 70 pays, s'attache à faire progresser l'excellence opérationnelle en aidant ces derniers à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif.

