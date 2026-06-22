Specsavers se joint au programme PC OptimumMC

Les Canadiens peuvent maintenant accumuler 10 points par tranche de 1 $ d'achats d'articles de lunetterie et d'accessoires

BURNABY, BC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Specsavers Canada célèbre cinq années de croissance en franchissant un nouveau jalon important : un partenariat national avec PC OptimumMC, l'un des programmes de fidélisation les plus importants et les plus prisés au Canada, avec plus de 18 millions de membres à l'échelle nationale.

Les membres PC OptimumMC peuvent maintenant accumuler 10 points par tranche de 1 $ d'achats admissibles dans chaque établissement Specsavers partout au pays. Que ce soit pour acheter des articles de lunetterie sur ordonnance, des lentilles cornéennes, des lunettes de soleil ou des accessoires, les membres accumulent des points simplement en scannant leur appli PC OptimumMC ou leur carte PC OptimumMC au moment de l'achat.

Dans un contexte où les Canadiens doivent composer avec une pression croissante sur leur budget, ce partenariat leur permet de constater plus facilement la valeur lors de leurs dépenses courantes en soins oculaires. Cette collaboration avec PC OptimumMC témoigne de l'engagement de la marque envers les Canadiens et s'inscrit dans la continuité de la relation entre Specsavers et Les Compagnies Loblaw Limitée, qui a donné lieu à l'ouverture de 111 établissements Specsavers dans les magasins de Loblaw partout au Canada en 2025.

« En tant que l'un des plus importants programmes de fidélisation au Canada, PC OptimumMC était un choix stratégique convaincant », a déclaré Jane Hoban, directrice générale, Specsavers Canada. « Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à créer une dynamique solide et, alors que nous poursuivons notre croissance, notre priorité demeure de rendre les articles de lunetterie et les soins oculaires de qualité plus accessibles et plus avantageux pour toutes les communautés que nous servons partout au pays. »

« Les gens s'attendent à ce que leurs programmes de fidélisation s'étendent à plus de moments importants pour eux », a déclaré Lauren Steinberg, cheffe des services numériques, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Grâce au partenariat entre Specsavers et PC OptimumMC, les membres peuvent maintenant accumuler des points sur les achats admissibles d'articles de lunetterie et d'accessoires, leur permettant ainsi d'être récompensés plus facilement pour leurs dépenses courantes. »

Les membres peuvent accumuler des points en plus des offres et des promotions Specsavers existantes, avec des occasions de prime supplémentaires offertes par l'appli PC OptimumMC. Les achats admissibles comprennent les lunettes, les verres, les lentilles cornéennes et les accessoires dans tous les établissements Specsavers partout au pays. Pour en savoir plus, visitez le site Specsavers.ca.

À propos de Specsavers Canada

Specsavers est une entreprise détenue par des optométristes qui est entrée sur le marché canadien à la fin de 2021. Depuis, plus de 270 établissements ont ouvert leurs portes dans neuf provinces et un territoire. Dans le cadre de l'engagement des Specsavers envers des soins oculaires accessibles, chaque établissement Specsavers est équipé d'une technologie de tomographie par cohérence optique qui aide les optométristes à détecter les affections susceptibles de nuire à la vue, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome et les troubles oculaires liés au diabète aux premiers stades.

Fondée au Royaume-Uni il y a plus de 40 ans par le couple d'optométristes Doug et Mary Perkins, il y a maintenant plus de 2 700 entreprises de soins de santé Specsavers à l'échelle mondiale, servant plus de 44 millions de patients et de clients. Guidée par sa raison d'être, qui consiste à « changer des vies grâce à une meilleure vision », Specsavers vise à transformer la façon dont les Canadiens perçoivent les soins oculaires en proposant un service exceptionnel, un équipement clinique de pointe et des articles de lunetterie de qualité. Pour en savoir plus, visitez Specsavers.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé-beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, et même de les dépasser, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers PCMD Finance; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMC et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

SOURCE Specsavers Canada

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