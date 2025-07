TORONTO, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Specsavers Canada Inc. (« Specsavers ») et les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) (« Loblaw ») ont annoncé aujourd'hui une relation transformatrice qui prévoit l'ouverture de 111 nouveaux magasins Specsavers dans des établissements de Loblaw partout au Canada pour remplacer la marque Theodore & Pringle, qui cessera ses activités. Cette collaboration portera l'empreinte canadienne totale de Specsavers à plus de 260 magasins à l'échelle du pays, ce qui fera de la société le principal fournisseur de services optiques au Canada.

Les magasins Specsavers ouvriront dans certaines épiceries Loblaw partout au Canada, notamment dans les épiceries Loblaws, Real Canadian Superstore et Zehrs. Ce changement, qui se fera sans heurts pour les clients et les patients, élargira considérablement l'accès aux services de soins ophtalmiques avancés, notamment la technologie de tomographie par cohérence optique (TCO). L'expansion représente également l'arrivée de Specsavers dans cinq nouvelles provinces, soit le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan, ainsi que dans un nouveau territoire, le Yukon, tout en renforçant sa présence en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario.

« Cette expansion représente un moment crucial pour l'accessibilité des soins ophtalmiques au Canada, a affirmé Bill Moir, directeur général de Specsavers Canada. En ouvrant 111 nouveaux magasins dans les établissements de confiance de Loblaw, nous améliorons fondamentalement la façon dont les Canadiens reçoivent les soins ophtalmiques qu'ils méritent. Notre mission a toujours été de changer des vies grâce à une meilleure vue, et nous croyons que les soins ophtalmiques spécialisés et les articles de lunetterie de qualité devraient être abordables pour tous. Ainsi, nous sommes désormais en mesure d'élargir cette mission à l'échelle du pays, ce qui permettra à un plus grand nombre de familles d'avoir accès à des services optiques complets dans les collectivités où elles font déjà leurs achats. »

De nouveaux magasins Specsavers seront ouverts dans les magasins Loblaws existants, offrant aux clients et aux patients un accès pratique à des examens ophtalmologiques complets, à des lunettes correctrices, à des verres de contact et à des services spécialisés de soins ophtalmiques. De plus, le personnel de l'ensemble des emplacements sera composé d'optométristes et d'opticiens indépendants et qualifiés.

« Theodore & Pringle est né de la conviction que les soins ophtalmiques devraient être pratiques et abordables pour tous, a expliqué Irene Doody, chef des services optiques des Compagnies Loblaw Limitée. La réputation de Specsavers en matière de soins ophtalmiques accessibles concorde parfaitement avec notre raison d'être, qui est d'aider les Canadiens à vivre bien, à vivre pleinement. Ainsi, Specsavers assurera une transition harmonieuse à nos clients des services optiques tout en leur présentant un chef de file mondial de confiance dans le domaine des soins ophtalmiques. »

La première vague de nouveaux points de service Specsavers dans les magasins Loblaw devrait ouvrir en septembre 2025, et l'ouverture d'autres emplacements suivra jusqu'à la fin l'année.

À propos de Specsavers

Specsavers est une entreprise appartenant à des optométristes qui est entrée sur le marché canadien à la fin de 2021. Depuis, plus de 150 emplacements ont ouvert leurs portes partout au pays, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Manitoba. Dans le cadre de son engagement à offrir des soins ophtalmiques accessibles, Specsavers dote chaque magasin d'une technologie TCO, qui aide les optométristes à détecter le plus tôt possible les troubles touchant la vue, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome et la rétinopathie diabétique.

Fondée au Royaume-Uni il y a plus de 40 ans par Doug et Mary Perkins, un couple d'optométristes, Specsavers compte aujourd'hui plus de 2 700 entreprises en santé dans le monde, desservant plus de 44 millions de patients et de clients. Specsavers a pour mission de « changer des vies grâce à une meilleure vue » et à transformer la façon dont les Canadiens reçoivent des soins ophtalmiques en offrant un service exceptionnel, de l'équipement clinique de pointe et des articles de lunetterie de qualité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site specsavers.ca.

À propos des Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 établissements.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type rabais que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'intermédiaire de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Loblaw à l'adresse www.loblaw.ca et le profil d'émetteur de Loblaw à l'adresse www.sedarplus.ca.

