Souvenez-vous de vos moments de jeu avec le livre de jouets des Fêtes de 2021 de Toys"R"Us Canada

« En tant que détaillant emblématique avec lequel la plupart des Canadiens ont grandi, nous voulons ramener un sentiment de nostalgie et d'émerveillement à la marque en cette période des Fêtes, a déclaré Doug Putman, fondateur de Putman Investments et propriétaire de Toys"R"Us Canada. Alors que les familles souhaitent retrouver un sentiment d'harmonie après la pandémie, notre objectif cette année est d'encourager les enfants et les parents à tisser des liens autour du jeu. »

Le Livre de jouets étant un élément essentiel du parcours de magasinage des Fêtes du client, Allyson Banks, directrice du marketing chez Toys"R"Us Canada, se penche sur l'approche adoptée par le détaillant pour créer la version de 2021.

« Il y a quelque chose de si personnel dans les cadeaux de Noël pour les enfants - ces jouets ont une résonance particulière. Ainsi, notre Livre de jouets doit innover et vraiment parler aux clients pour se démarquer au milieu de tout le bruit publicitaire dans une catégorie aussi compétitive. Notre thème "Souvenez-vous de vos moments de jeu" combine des statistiques pures - ce que nous savons du comportement des clients - et des expériences personnelles vraiment significatives d'une manière qui attire l'attention et suscite les émotions de tous. »

Alors que le Livre de jouets vise à guider les adultes dans leurs achats de cadeaux, le directeur créatif de Toys"R"Us Canada, Sal Stranges, s'est également assuré d'allumer cette étincelle ludique au fond d'eux pour leur rappeler ce que c'était que d'être un enfant.

« Créer notre Livre de jouets chaque année, c'est anticiper les tendances et les nouveaux jouets les plus prisés. Mais cette année, nous voulions également profiter de l'occasion pour regarder en arrière d'une manière que seule Toys"R"Us peut. Nous voulons entraîner les parents dans un voyage à travers leur propre histoire avec le jeu dans leur enfance. Nous voulons rappeler aux parents que les moments de jeu ne doivent pas nécessairement avoir une morale ou un objectif précis. Ils n'ont pas besoin de rechercher autre chose que de simplement laisser les enfants vivre leur enfance. Lorsque les adultes se souviennent de la joie de jouer pour le simple plaisir de jouer, et autorisent ces moments de divertissements libres et fous, ils établissent des liens authentiques avec les enfants, ce qui crée de merveilleux souvenirs. »

Mettant en vedette les choix exclusifs de la liste de jouets WOW de 2021 de Toys"R"Us Canada, le Livre de jouets couvre tous les aspects du jeu pour offrir du plaisir à toute la famille. Des jouets très convoités, comme les chaudrons Magic Mixies, ainsi que ceux tirés de nouvelles émissions favorites comme Gabby et la maison magique et Cocomelon, y figurent. Une sélection des coups de cœur d'Aiden, le président-divertissement général, prend vie aux côtés d'Ava, Yenny et Stephen - les membres de sa famille.

Le Livre de jouets de 2021 est arrivé dans les magasins le jeudi 28 octobre 2021 et aux portes de cinq millions de foyers canadiens au cours de la semaine du 25 octobre 2021. Il sera également hébergé sur Flipp et à la section des circulaires sur toysrus.ca jusqu'au 17 novembre 2021. Les prix sont en vigueur jusqu'au 17 novembre 2021.

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« TOYS"R"US CANADA »)

Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les produits pour bébés au Canada depuis 1984. L'entreprise répand le bonheur dans ses plus de 80 magasins au Canada et par l'intermédiaire de ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca. L'entreprise répond aux besoins des familles canadiennes à toutes les étapes, des produits essentiels pour bébés à l'apprentissage, en passant par le jeu, grâce à un large éventail de marques nationales, de produits exclusifs, de programmes novateurs et de partenariats uniques. Déterminée à créer une destination offrant une expérience inégalée pour toute la famille, Toys"R"Us Canada propose une expérience en magasin ludique et inoubliable pour les enfants et leurs parents. L'entreprise s'efforce également de redonner aux collectivités où elle exerce ses activités au moyen d'initiatives de bienfaisance qui soutiennent les enfants dans le besoin et leur famille. Toys"R"Us Canada est une filiale de Putman Investments. Toys"R"Us et Babies"R"Us sont des marques déposées détenues par Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits réservés.

