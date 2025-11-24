Soutien renouvelé du gouvernement pour les organismes de formation en art

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer le soutien du gouvernement du Québec pour le développement du potentiel artistique partout au Québec. L'aide financière, octroyée dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art (PAFOFA), permettra de soutenir 104 organismes de formation en art dans leur mission.

Une enveloppe budgétaire d'un peu plus de 15,6 M$ est destinée à ces organismes qui offrent des formations artistiques allant de la pratique d'un loisir à la formation d'une relève d'excellence. Les organismes soutenus offrent des formations dans une dizaine de disciplines, dont les arts du cirque, la danse classique, la création littéraire et l'humour.

Citation

« Le Québec est reconnu internationalement pour sa créativité et son talent. Nous devons continuer de cultiver cette richesse en soutenant l'exercice d'une activité artistique, qu'elle soit récréative ou professionnelle. Le développement du potentiel artistique, particulièrement chez les jeunes, est tributaire de l'accessibilité à des formations de qualité. Les artistes et les travailleurs culturels bénéficient tout autant de ce type de perfectionnements, qui contribuent à faire rayonner notre culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

L'aide financière accordée en 2025-2026 dans le cadre du PAFOFA s'élève à 15 654 098 $.





Le PAFOFA permet au Ministère de remplir son rôle dans le secteur de l'éducation et de la formation en soutenant, selon certaines conditions, des organismes qui font partie d'un continuum de formation artistique, allant de la simple pratique d'un loisir à la formation d'une relève d'excellence.





Le PAFOFA est un programme d'aide financière équitable basé sur des paramètres de financement clairs et objectifs.

Lien connexe

• Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected] ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]