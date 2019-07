Soutien financier à l'action communautaire et bénévole - Le ministre Jean Boulet annonce une aide de plus de 533 000 $ pour les organismes communautaires de la Montérégie

QUÉBEC, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor et ministre responsable de la Montérégie, M. Christian Dubé, est heureux d'annoncer, au nom de son collègue le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, qu'un soutien financier supplémentaire de 403 037 $ sera accordé, à partir de l'année 2019-2020, à des organismes communautaires de la Montérégie. Cette hausse permettra d'offrir un soutien accru aux organismes ayant comme mission principale la défense collective des droits et la lutte aux problèmes sociaux.

Une somme additionnelle de 96 656 $ sera attribuée afin de permettre à ces organismes d'assumer les coûts de croissance de leur masse salariale notamment ceux liés aux hausses prévues du salaire minimum. Il s'agit d'une augmentation de 3,96 % de leur financement annuel.

Avec ces augmentations, le financement de 31 organismes de la région s'élève maintenant à 2,5 millions de dollars annuellement.

Corporations de développement communautaire

De plus, afin d'aider les organismes communautaires à faire face à divers enjeux notamment en matière de disponibilité de la main-d'œuvre, le ministre annonce une hausse du financement des corporations de développement communautaire (CDC) Roussillon et du Haut-Richelieu-Rouville, respectivement de 22 576 $ et de 11 046 $, à partir de l'année 2019-2020.

Les CDC sont des regroupements communautaires qui ont pour mission de susciter, de favoriser et de soutenir le développement communautaire sur leur territoire en assurant la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement social, y compris au développement socioéconomique.

Rappelons que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale soutient, par l'intermédiaire du Programme de soutien financier des corporations de développement communautaire, la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) ainsi que les 65 CDC qui en sont membres, ce qui représente plus de 2 500 organismes.

« Je suis très fier de soutenir ces organismes communautaires qui offrent des services à la population notamment en matière de défense de ses droits. Grâce à eux, la population dispose d'une voix de plus pour se faire entendre. Cette aide supplémentaire illustre toute la reconnaissance que notre gouvernement accorde au travail que ces organismes accomplissent. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Les organismes communautaires de notre région jouent un rôle des plus importants auprès des gens qui sont à la recherche d'un coup de pouce afin de faire valoir leurs droits et d'être respectés. Nous reconnaissons le travail qu'ils accomplissent et je suis très heureux de leur offrir mon soutien concret. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor et ministre responsable de la Montérégie.

Liste des organismes bénéficiant de la hausse 2019-2020

Région Nom de l'organisme Montant augmenté 2019-2020 16 Association québécoise pour la défense des droits des retraités et préretraités (AQDR), section de Valleyfield 36 157 $ 16 Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec 45 934 $ 16 Mouvement action chômage Longueuil inc. 36 157 $ 16 Regroupement des usagers du transport adapté de Châteauguay (RUTAC) 36 157 $ 16 Association pour la défense des droits sociaux de Huntingdon 12 323 $ 16 Collectif d'action populaire Richelieu-Yamaska 13 253 $ 16 Regroupement des assistés sociaux du Bas-Richelieu 11 045 $ 16 Comité-Logement Montérégie inc. 2 864 $ 16 L'association Action-Plus Brome-Missisquoi inc. 4 107 $ 16 Organisation populaire des droits sociaux de Valleyfield 16 212 $ 16 Mouvement action chômage de Saint-Hyacinthe 9 754 $ 16 Comité chômage du Haut-Richelieu 13 760 $ 16 Réseau d'information et d'aide aux personnes assistées sociales de Châteauguay (RIAPAS) 16 212 $ 16 Comité logement Rive-Sud 3 097 $ 16 Association des usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL) 3 517 $ 16 Association coopérative d'économie familiale Montérégie-Est 3 303 $ 16 Regroupement des chômeurs et chômeuses de la région Sorel-Tracy inc. 16 212 $ 16 Comité logement de Valleyfield 16 212 $ 16 Dynamique des handicapés de Granby et région inc. 20 085 $ Région Nom de l'organisme Montant augmenté 2019-2020 16 Comité logement Beauharnois 30 418 $ 16 Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud 6 347 $ 16 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section Granby inc. 36 157 $ 16 Regroupement des usagers du transport adapté et collectif du Haut-Richelieu 13 628 $ 16 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section Haut-Richelieu 36 157 $ 16 Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté 9 754 $ 16 Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal inc. 4 931 $ 16 Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de la Montérégie (TROVEP) 6 951 $ 16 Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-Yamaska 3 398 $ 16 Inclusion : Regroupement d'aide aux personnes bénéficiaires de la sécurité du revenu et à faibles revenus du Haut-Richelieu 20 085 $ 16 Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 14 747 $ 16 Maison d'animation populaire de Sorel incorporée 759 $

Total (31 organismes) 499 693 $





Liste des CDC bénéficiant de la hausse 2019-2020

Région Nom des CDC Montant augmenté 2019-2020 Montérégie CDC Roussillon 22 576 $ Montérégie CDC Haut-Richelieu-Rouville 11 046 $

