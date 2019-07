Soutien financier à l'action communautaire et bénévole - Le ministre Jean Boulet annonce une aide de plus de 2,9 millions de dollars pour les organismes communautaires de Montréal

QUÉBEC, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est heureuse d'annoncer, au nom de son collègue le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, qu'un soutien financier supplémentaire de 2 399 912 $ sera accordé, à partir de l'année 2019-2020, à des organismes communautaires de Montréal. Cette hausse permettra d'offrir un soutien accru aux organismes ayant comme mission principale la défense collective des droits et la lutte aux problèmes sociaux.

Une somme additionnelle de 424 440 $ sera attribuée à ces organismes afin de leur permettre d'assumer les coûts de croissance de leur masse salariale, notamment ceux liés aux hausses prévues du salaire minimum. Il s'agit d'une augmentation de 3,96 % de leur financement annuel.

Avec ces augmentations, le financement de 97 organismes s'élève maintenant à 11,1 millions de dollars annuellement pour la région.

Corporations de développement communautaire

De plus, afin aider les organismes communautaires à faire face à divers enjeux, notamment en matière de disponibilité de la main-d'œuvre, le ministre annonce une hausse du financement de la corporation de développement communautaire (CDC) Solidarité Saint‑Henri de 48 639 $ à partir de l'année 2019-2020. Pour les CDC Action-Gardien de Pointe‑Saint-Charles et Solidarité Villeray, le financement sera haussé de 22 576 $ pour chacune d'entre elles pour la même année.

Les CDC sont des regroupements communautaires qui ont pour mission de susciter, de favoriser et de soutenir le développement communautaire sur leur territoire en assurant la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement social, y compris au développement socioéconomique.

Rappelons que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale soutient la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) ainsi que les 65 CDC qui en sont membres, ce qui représente plus de 2 500 organismes, par l'intermédiaire du Programme de soutien financier des corporations de développement communautaire.

Citations :

« Je suis très fier de soutenir ces organismes communautaires qui offrent des services à la population, notamment en matière de défense de ses droits. Grâce à eux, la population dispose d'une voix de plus pour se faire entendre. Cette aide supplémentaire illustre toute la reconnaissance que notre gouvernement accorde au travail que ces organismes accomplissent. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les organismes communautaires de notre région jouent un rôle des plus importants auprès des gens qui sont à la recherche d'un coup de pouce afin de faire valoir leurs droits et d'être respectés. Nous reconnaissons le travail qu'ils accomplissent, et je suis très heureuse de leur offrir mon soutien concret. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Liste des organismes bénéficiant de la hausse en 2019-2020

Région Nom de l'organisme Montant augmenté 2019-2020 06 Association coopérative d'économie familiale du nord de Montréal 3 677 $ 06 Action travail des femmes du Québec inc. 81 379 $ 06 Eau secours! La coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau 61 289 $ 06 Mouvement action justice 75 640 $ 06 Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle (région 06 A) 4 943 $ 06 Action dignité de Saint-Léonard 36 157 $ 06 Kéroul 5 044 $ 06 Coalition des familles LGBT 68 654 $ 06 Action des femmes handicapées (Montréal) 27 759 $ 06 Société québécoise de la déficience intellectuelle 28 972 $ 06 Société logique inc. 23 676 $ 06 Forum des citoyens aînés de Montréal 7 854 $ 06 Services juridiques communautaires de Pointe-St-Charles et Petite Bourgogne inc. 36 157 $ 06 Comité logement de Montréal-Nord 36 157 $ 06 Comité des droits sociaux du sud-ouest de Montréal 36 157 $ 06 Comité des sans emploi de Pointe St-Charles 36 157 $ 06 Conseil québécois LGBT 54 976 $ 06 Conseil national des chômeurs et chômeuses 81 379 $ 06 Fondation Émergence inc. 68 654 $ 06 Regroupement information-logement de Pointe-St-Charles 2 848 $ 06 Comité de logement Rosemont 11 891 $ 06 Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal 4 384 $ 06 Groupe ressource du Plateau Mont-Royal 11 634 $ 06 Ex aequo 6 843 $ 06 Comité des personnes assistées sociales de Pointe-St-Charles Montréal 3 564 $ 06 POPIR - Comité Logement 5 638 $ 06 Entraide logement Hochelaga-Maisonneuve 16 212 $ 06 Comité Chômage de l'Est de Montréal 9 754 $ 06 Jeunesse ouvrière chrétienne, région de Montréal 50 192 $ 06 BRAS Villeray 21 377 $ 06 Association des locataires de Villeray inc. 3 224 $ 06 Comité de base pour l'action et l'information sur le logement social d'Hochelaga-Maisonneuve 16 212 $ 06 Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) 5 537 $ 06 Infologis de l'est de l'île de Montréal 11 046 $ 06 Au bas de l'échelle inc. 65 307 $ 06 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section Rosemont inc. 36 157 $ 06 Comité logement Ahuntsic-Cartierville 11 434 $ 06 Organisation d'aide aux sans-emploi (ODAS - Montréal) 36 157 $ 06 Organisation populaire des droits sociaux, région Montréal (OPDS-RM) 50 192 $ 06 Association coopérative d'économie familiale de l'Est de Montréal 6 110 $ 06 Comité logement Ville-Marie de Montréal 3 354 $ 06 Comité du logement du Plateau Mont-Royal inc. 31 652 $ 06 Association coopérative d'économie familiale du Sud-Ouest de Montréal 13 948 $ 06 Organisation d'éducation et d'information logement de Côte-des-Neiges 33 777 $ 06 Association coopérative d'économie familiale du Centre de Montréal 32 870 $ 06 Comité logement de La Petite Patrie inc. 36 157 $ 06 Association québécoise de la défense des droits des retraités et retraitées, préretraités et préretraitées (AQDR) Saint-Michel inc. 25 023 $ 06 Comité d'action de Parc-Extension 36 157 $ 06 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), section Rivière-des-Prairies inc. 36 157 $ 06 Comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun inc. 30 358 $ 06 La ligue des Noirs du Québec 66 599 $ 06 Force jeunesse inc. 75 640 $ 06 Comité chômage de Montréal 17 385 $ 06 Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) 18 672 $ 06 Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) du Québec inc. 52 322 $ 06 Fédération des femmes du Québec 24 270 $ 06 Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec 5 469 $ 06 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) inc. 7 304 $ 06 Association québécoise Plaidoyer-Victimes 65 498 $ 06 Front d'action populaire en réaménagement urbain FRAPRU inc. 5 748 $ 06 Ligue des droits et libertés 30 563 $ 06 Front commun des assistés sociaux du Québec inc. 42 769 $ 06 Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec 5 986 $ 06 Fédération québécoise de l'autisme 7 754 $ 06 Réseau québécois des groupes écologistes 41 869 $ 06 Association féminine d'éducation et d'action sociale 5 451 $ 06 FRONT Femmes regroupées en options non traditionnelles 54 976 $ 06 Jeunesse ouvrière chrétienne nationale du Québec 57 567 $ 06 Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 6 673 $ 06 Union des consommateurs 5 921 $ 06 Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets 61 289 $ 06 Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 12 273 $ 06 Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQis) 5 913 $ 06 Association des consommateurs pour la qualité dans la construction 65 307 $ 06 Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) 5 762 $ 06 Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec inc. 6 999 $ 06 Trajectoire Québec 65 307 $ 06 Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) 55 620 $ 06 Fédération des mouvements Personne d'abord du Québec inc. 5 428 $ 06 Conseil pour la protection des malades (CPM) 17 993 $ 06 Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre 5 031 $ 06 Coalition des associations de consommateurs du Québec 52 767 $ 06 Mouvement des travailleurs chrétiens (MTC) 78 398 $ 06 Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi 65 307 $ 06 Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM) 6 581 $ 06 Association québécoise des personnes de petite taille inc. 24 451 $ 06 Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au post-secondaire (AQEIPS) 39 950 $ 06 Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain 22 496 $ 06 DéPhy Montréal 4 943 $ 06 Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal 6 639 $ 06 Mouvement action-chômage de Montréal inc. 50 192 $ 06 Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain (ADDSMM) 34 120 $ 06 Association des aides familiales du Québec 54 976 $ 06 Table des groupes de femmes de Montréal 14 747 $ 06 Opération surveillance Anjou (OSA) 403 $ 06 Réseau de l'action bénévole du Québec 10 077 $ 06 Réseau québécois de l'action communautaire autonome 13 100 $

Total (97 organismes) 2 824 352 $

Liste des CDC bénéficiant de la hausse en 2019-2020

Région Nom des CDC Montant augmenté 2019-2020 Montréal CDC Action-Gardien de Pointe-Saint-Charles 22 576 $ Montréal CDC Solidarité Villeray 22 576 $ Montréal CDC Solidarité Saint-Henri 48 639 $

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca