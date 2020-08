Soutien financier à l'action communautaire et bénévole - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution d'une aide de plus de 91 000 $ au Phare des Affranchi(e)s

QUÉBEC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'un soutien financier de 91 317 $ est accordé à l'organisme Le Phare des Affranchi(e)s, de la région des Laurentides, dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits, pour l'année 2020-2021.

L'organisme Le Phare des Affranchi(e)s a pour mission de lutter contre la traite des personnes, notamment contre l'exploitation sexuelle et le travail forcé. Cet organisme œuvre à l'échelle régionale.

En 2020-2021, la somme totale disponible pour le volet Promotion des droits du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole s'élève à 32 241 612 $, permettant ainsi de soutenir 342 organismes.

Citations :

« La défense des droits est en constante évolution, car de nouvelles problématiques apparaissent. La traite des personnes en fait partie, et le Québec n'est pas épargné. Nous devons nous ajuster continuellement pour répondre aux besoins exprimés par les Québécois. En soutenant les organismes ayant des missions adaptées aux nouvelles réalités, nous nous portons à la défense des droits des plus vulnérables et nous améliorons les services qui sont rendus à l'ensemble de la population québécoise. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les organismes communautaires de la région des Laurentides jouent un rôle de sensibilisation des plus importants auprès de la population ainsi que d'accompagnement et de soutien auprès des gens dans le besoin. Le travail qu'accomplit Le Phare des Affranchi(e)s est crucial, et je suis fière de saluer sa contribution à la défense des droits de la population de la région des Laurentides et le fait que notre gouvernement le soutient dans sa mission. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Fait saillant :

Les sommes versées dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole proviennent du Fonds d'aide à l'action communautaire autonome.

