Soutien financier à l'action communautaire et bénévole - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution d'une aide de plus de 76 000 $ à la Clinique Droit de cité

QUÉBEC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'un soutien financier de 76 812 $ est accordé à l'organisme Clinique Droit de cité, de la région de la Capitale-Nationale, dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits, pour l'année 2020-2021.

La Clinique Droit de cité vient en aide, dans le règlement de leur situation judiciaire pénale, aux personnes pauvres ou aux personnes en situation d'exclusion sociale liée notamment à l'itinérance, à la toxicomanie ou à des troubles de santé mentale. Cet organisme œuvre à l'échelle locale.

En 2020-2021, la somme totale disponible pour le volet Promotion des droits du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole s'élève à 32 241 612 $, permettant ainsi de soutenir 342 organismes.

Citations :

« La défense des droits est en constante évolution, car de nouvelles problématiques apparaissent, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et de nouveaux groupes sont touchés. Nous devons nous adapter continuellement pour répondre aux besoins exprimés par les Québécois. En soutenant des organismes qui offrent une aide directe aux citoyens, notamment à ceux touchés par la pandémie, nous améliorons les services qui sont rendus à la population québécoise. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Depuis maintenant deux ans, votre gouvernement remplit ses engagements en réinvestissant massivement dans nos organismes communautaires, qui jouent un rôle primordial dans nos collectivités. L'aide accordée à la Clinique Droit de cité en est un bel exemple. Ce soutien est d'autant plus important puisqu'en cette période de crise sanitaire, nous tenons à ce que les services essentiels pour nos citoyens en situation de vulnérabilité soient toujours offerts, notamment dans la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale



Fait saillant :

Les sommes versées dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole proviennent du Fonds d'aide à l'action communautaire autonome.

