Soutien des médias : reconduction d'une mesure qui fait la différence

MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) salue la reconduction de l'Initiative de journalisme local pour trois ans à hauteur de 58,8 M$, mais s'inquiète encore énormément pour l'avenir de l'information de qualité.

« La reconduction de l'IJL est très importante pour beaucoup de médias, mais elle ne suffira pas. Nous devons trouver d'autres moyens pour soutenir une plus grande variété de médias et stopper la dégringolade », lance Annick Charette, présidente de la FNCC-CSN, qui se trouve justement aujourd'hui à Saguenay, au Sommet sur l'avenir de l'information régionale, tout comme la ministre St-Onge.

Rappelons que les revenus publicitaires ont littéralement fondu de 800 M$ en 10 ans et que cela touche toutes les plateformes (radio, télé, quotidiens, magazines et hebdos). Cela représente plus de 70 % des revenus traditionnels de ces médias. Dans les derniers mois, la diminution constante des revenus a provoqué la fermeture de Métro Média, le licenciement de 547 employé-es du Groupe TVA, le départ volontaire de 125 salarié-es de CN2I et l'abolition de 800 postes à Radio-Canada. « Il faut cesser de placer un simple pansement sur une hémorragie », ajoute la présidente, qui demande des solutions pérennes.

La CSN et la FNCC-CSN ont justement proposé des mesures structurantes la semaine dernière. Il faut notamment étendre le crédit d'impôt à tous les médias d'information, y compris la télévision et la radio. La Fédération propose également la création d'un fonds pour soutenir l'information à partir d'une redevance applicable lors de la vente d'appareils munis d'un écran, ainsi que sur le service Internet et mobile.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

